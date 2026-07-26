성소수자 행사장에 차량 돌진, 1명 사망·16명 부상…이슬람 극단주의자 범행?

25일(현지시각) 독일 베를린에서 열린 성소수자 퍼레이드 행사에 차량이 군중을 향해 돌진하는 사건이 발생했다. 구조팀이 부상자들을 이송하는 모습. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 독일 베를린에서 열린 대규모 성소수자(LGBTQ+) 축제 행사 도중 차량이 인파를 향해 돌진해 최소 1명이 숨지고 16명이 다쳤다. 독일 경찰은 사건을 이슬람 극단주의와 연관된 인물의 소행으로 보고 용의자를 추적하고 있다.

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빌트 등 현지 매체들에 따르면 25일(현지시각) 밤 10시쯤 독일 베를린 중심부 브란덴부르크문 인근 티어가르텐 공원에서 성소수자 축제 '크리스토퍼 스트리트 데이(Christopher Street Day·CSD)' 행사가 열리는 중 흰색 승합차 한 대가 빠른 속도로 군중을 향해 돌진해 여러 명을 들이받은 뒤 나무를 들이받고 멈춰 섰다.

운전자는 차량을 버린 채 현장에서 도주했다.

이 사고로 여성 1명이 숨졌고 16명이 부상을 당했다. 이 가운데 3명은 생명이 위독한 상태이며, 8명은 중상을 입은 것으로 전해졌다.

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베를린 경찰은 사건 발생 수 시간 뒤 용의자의 신원을 확인했다고 밝혔다.

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경찰은 "용의자는 아직 체포되지 않았지만 베를린 내 이슬람주의(이슬람 극단주의) 세력과 연계된 인물로 경찰이 이미 알고 있던 사람"이라며 체포를 위한 조치를 진행 중이라고 밝혔다. 다만 사건이 행사장 내부가 아닌 티어가르텐 공원에서 발생한 만큼 현재로서는 범행 동기를 단정해서는 안 된다는 신중론도 제기됐다.

일부 목격자들은 운전자가 차량에서 내린 뒤 흉기로 보이는 칼날 형태의 물건을 들고 달아났다고 주장했다.

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한 참가자는 "베를린 프라이드 행사에서 이런 일이 벌어질 줄은 상상도 못했다. 성소수자 공동체에는 매우 어두운 날"이라고 말했다.

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프리드리히 메르츠 독일 총리도 성명을 내고 "끔찍한 사건에 대한 철저한 수사가 진행되고 있으며 내무장관과 긴밀히 상황을 공유하고 있다"며 희생자들에게 위로를 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com