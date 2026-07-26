소노인터내셔널, 오션월드서 하계 페스티벌 개최

◇오션월드 서핑마운트

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소노인터내셔널이 강원도 홍천의 워터파크 오션월드에서 '2026 버스데이 블루 스플래시 페스티벌(하계 페스티벌)'을 개최한다. 오션월드는 아쿠아존, 익스트림존, 다이나믹존, 메가슬라이드존으로 구성됐다. 매년 여름 시즌 페스티벌을 통해 다양한 볼거리와 체험 콘텐츠를 선보이고 있으며, 올해는 20주년을 맞아 한층 업그레이드된 공연과 다채로운 고객 참여 이벤트를 마련했다.

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20일 소노인터내셔널에 따르면 하계 페스티벌은 8월 15일까지 진행된다. 우선 오션월드 20주년을 기념해 '20주년 타이밍 맞추기 이벤트'를 진행하며, 3.5m 크기의 대형 케이크 벌룬 포토존도 설치된다.

축제의 하이라이트인 '블루 웨이브 콘서트'는 매주 주말(토·일) 오후 4시 서핑마운트 특설 무대에서 열린다. 다이나믹 듀오, 트리플S, 데이브레이크, HYNN(박혜원), 나우즈, 기리보이 등 인기 K팝 아티스트들이 출연한다.

평일 같은 시간대에는 마술, 댄스 퍼포먼스, 인디 보컬 공연이 펼쳐진다.

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상설 공연과 고객 참여형 프로그램도 풍성하다. 라이프가드들의 화려한 다이빙쇼와 오션 걸스의 K팝 퍼포먼스, 고객 사연 소개 이벤트가 수요일을 제외한 매일 오후 1시 30분부터 서핑마운트에서 진행된다. 매일 오후 2시 익스트림리버 광장에서는 고객들이 현장에서 참여하는 '오션 노래방'과 '랜덤 플레이 댄스 챌린지'도 열린다.

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어린이를 동반한 가족 방문객은 키즈 전용 콘텐츠를 이용할 수 있다. 실내 키즈풀에서는 '로봇 물고기'를 선보여 아이들에게 색다른 즐거움을 선사하며, 실외 키즈풀에서는 풍성한 거품 속에서 물놀이를 즐기는 '버블 파티'가 펼쳐져 동심을 사로잡을 예정이다.

소노인터내셔널 관계자는 "20년 동안 오션월드를 찾아주신 고객들의 성원에 보답하고자 시원한 물놀이와 풍성한 즐길거리로 가득한 '오션월드 버스데이 블루 스플래시 페스티벌'을 준비했다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com