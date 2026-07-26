티웨이항공, 인천-시드니 노선 운항 확대…누적 탑승객 40만 돌파

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티웨이항공이 인천-시드니 노선 운항을 확대한다. 노선 운항이 확대됨에 따라 호주를 오가는 여행객들의 편의를 높이고 한-호주 간 교류도 확대될 전것으로 보인다.

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20일 티웨이항공에 따르면 대표 장거리 노선인 인천-시드니 노선을 10월부터 매일 운항한다. 현재는 주 3회(월·수·금) 운항 중이다.

티웨이항공은 지난 2022년 12월 인천-시드니 노선을 첫 취항한 이후 현재까지 총 1350편을 운항했고, 누적 탑승객은 40만명에 달한다. 연평균 약 12만 명의 승객을 수송했고, 평균 탑승률은 늘 90%에 육박한 셈이다.

티웨이항공의 인천-시드니 노선은 여객의 수송뿐만 아니라 화물 운송 사업에서도 안정적인 화물 공급망 확대를 바탕으로 견고히 다져나가고 있다. 티웨이항공은 현재 A330 대형 기재의 벨리 카고(Belly Cargo, 하부 화물칸)를 활용해 전자제품, 자동차 부품, 기계류 등 대형 화물을 ULD(항공화물 탑재 용기) 단위로 수송하고 있다. 인천-시드니 노선의 화물 물동량은 2023년 약 900톤에서 2025년 약 2700톤으로 취항 이후 약 3배 증가했다. 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경, 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.

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티웨이항공 관계자는 "안전 운항을 최우선으로 하여 더욱 편리한 하늘길 제공에 앞장서 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com