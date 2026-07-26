프랜차이즈 ERP '리드플래닛' AI 활용 가맹점 계약 체크리스트 지원

인공지능(AI) 활용이 모든 산업분야로 확대되면서 프랜차이즈 업계에도 가맹점 전자계약을 도입하는 사례가 증가하고 있다. 계약 체결을 위해 직접 방문하거나 서류를 주고받던 방식에서 벗어나 보다 빠르고 효율적인 계약 관리가 가능해졌기 때문이다.

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26일 리드플래닛에 따르면 가맹점 계약은 단순히 서명만 하면 끝나는 절차가 아니다. 가맹계약서와 정보공개서를 비롯해 각종 확인서와 동의서 등 여러 문서를 검토해야 한다. 계약 내용도 꼼꼼하게 확인하는 것도 차후 분쟁을 방지하는데 필수다. ?특히 계약 기간, 가맹금 관련 내용, 영업지역 설정, 계약 해지 조건, 교육 및 지원 내용 등은 계약 체결 전 반드시 가맹점주가 확인해야 하는 항목이다.

윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "확인해야 할 문서와 내용이 많다 보니 진행 과정에서 누락이나 실수가 발생하는 경우도 있다"며 "AI를 활용한 전자계약시에는 이러한 부분에 대해 시간과 노력을 줄이고, 데이터로 보관할 수 있다는 장점이 있다"고 설명했다.

리드플래닛은 프랜차이즈 본사의 계약 업무를 지원하는 전자계약 솔루션 리드컨트렉트를 운영중이다. 가맹계약서뿐 아니라 정보공개서, 확인서, 합의서 등 다양한 문서를 전자 방식으로 발송하고 관리하는 프로그램이다. 문자, 이메일, 카카오톡 등을 통해 문서도 전달해준다. 계약 진행 상황도 실시간으로 확인할 수 있어 어느 단계까지 진행되었는지 쉽게 파악이 가능하다.

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리드플래닛 관계자는 "전자계약은 계약서 보관과 이력 관리 역시 중요하다"며 "리드컨트렉트는 계약 체결 시점, 참여자 정보, 문서 변경 이력 등을 체계적으로 관리해 문서 분실이나 버전 혼선 등을 줄여준다는 장점도 있다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com