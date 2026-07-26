SK텔레콤, 중기부 '모두의 챌린지 AX-LLM' 참여…독자 AI 모델로 스타트업 지원

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SK텔레콤이 독자 인공지능(AI) 모델 기반의 AIP를 활용, 스타트업 지원에 나선다.

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26일 SK텔레콤에 따르면 중소벤처기업부가 주관하고 하는 '2026년 모두의 챌린지 AX-LLM'에 참여, AI 파운데이션 모델 프로젝트(이하 독파모)를 통해 개발한 모델이 스타트업·개발자 생태계에서도 활용될 수 있도록 지원을 이어가고 있다. 2026년 모두의 챌린지 AX-LLM은 국내 스타트업이 국산 AI 모델을 도입·활용하는 과정에서 필요한 기술 협업을 지원하기 위해 추진된다.

2026년 모두의 챌린지 AX-LLM에는 자체 LLM을 보유한 7개 수요기업이 참여한다. 스타트업이 수요기업 가운데 한 곳을 선택해 사업 계획을 제출하면, 수요기업이 협업 대상을 선정해 지원하는 방식으로 운영된다. SK텔레콤, 업스테이지, LG AI연구원, NC AI, KT, 네이버클라우드, 오라클 등이다. SK탤레콤은 수요기업 중 가장 많은 스타트업으로부터 협업 신청을 받았으며 내외부 전문가가 참여한 심사 과정을 거쳐 팀리미티드, 퍼셀리, 데브올컴퍼니 3개사를 협업 대상으로 선정했다.

SK텔레콤은 선정된 스타트업을 대상으로 올해 연말까지 A.X K1 API를 제공할 계획이다. 또한 SKT의 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램인 'SKTCH with AI(스케치 위드 AI)'와 연계해 서비스 고도화 및 사업화 검증을 지원한다. 각 스타트업은 협업 기간 동안 고객 접점에서 활용 가능한 AI 서비스를 개발·검증할 예정이다.

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엄종환 SK텔레콤 지속가능경영실장은 "스타트업과 협력을 통해 SK텔레콤 독자 AI 모델의 활용 범위를 확대, 국내 AI 생태계 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com