세븐일레븐 새로운 비주얼 아이덴티티, '레드닷 디자인 어워드' 본상 수상

◇세븐일레븐, 레드닷 어워드 본상 수상. 이미지=세븐일레븐

Advertisement

Advertisement

세븐일레븐이 '2026 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)' 브랜드&커뮤니케이션 부문에서 본상인 '레드닷 위너(Red Dot Winner)'를 수상했다.

Advertisement

모듈형 그래픽 시스템 '7-ELEVEn It's in 7'을 주력 V.I(Visual Identity)로 내세운 새로운 비주얼 아이덴티티 개편을 통해 이번에 수상하게 된 것.

제출작 네이밍의 경우 고객이 찾는 편리함, 즐거움, 일상의 경험 등이 모두 세븐일레븐 안에 있다는 브랜드 철학을 담아냈고, 세부적인 디자인의 경우 세븐일레븐의 상징적인 숫자인 '7'을 구조적 축으로 활용해 다양한 크기 또는 여러 겹으로 배치하면서 브랜드 존재감을 강화했다. 또한 오프라인 점포와 모바일 앱인 세븐앱으로 고객들을 만나는 만큼 물리적 환경과 디지털 환경 어디에도 자유롭게 적용되고 일관된 브랜드 인지도를 줄 수 있도록 설계했다.

색감의 경우 세븐일레븐을 상징하는 녹색과 주황색 중심의 컬러 팔레트를 기반으로 MZ세대 트렌드에 맞는 비주얼 아이덴티티를 구현했다. 이를 상품 패키징이나 점포 ISP(In store promotion) 디자인 연출물 등에 활용하며 빠르게 변화하는 소매환경 속에도 시인성을 높일 수 있도록 만들었다. 여기에 굵은 서체와 대형 그래픽을 적극 활용해 고객에게 즉각적인 명확성을 전달하고 브랜드 존재감을 강화했다.

Advertisement

세븐일레븐은 올해 초부터 해당 V.I 시스템을 세븐카페 원두 및 컵 패키징, 즉석식품 봉투, 브랜드 쇼핑백 등 10여종의 요소들에 접목시켜 운영 중으로, 향후 점포 외관 디자인 및 세븐앱, 각종 광고물, 유니폼 등에 순차적으로 적용해 나갈 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com