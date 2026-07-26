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카카오맵, 아이돌 스키즈 콘서트 지도 선보여…문화·이벤트 현장 경험 확대

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카카오맵, 아이돌 스키즈 콘서트 지도 선보여…문화·이벤트 현장 경험 확대

카카오맵이 아이돌 콘서트 전용 지도를 선보인다고 20일 밝혔다. 카카오에 따르면 카카오맵과 JYP엔터테인먼트가 협업해 서울 KSPO DOME에서 개최되는 'Stray Kids World Tour <RUN IT SEOUL〉' 공연장 정보를 카카오맵에서 제공한다. 카카오맵에서 '스트레이 키즈 콘서트'를 검색하거나 공연명인 '런 잇 서울'을 검색하면 티켓부스와 MD부스, 앨범 예약판매 부스, 물품보관소 등 주요 시설 위치와 공연 관련 공지사항을 확인할 수 있다.

카카오맵은 'Stray Kids X Kakao Map, 로드뷰에서 스키즈를 찾아라' 이스터에그 이벤트를 8월 20일까지 진행한다. 카카오맵 로드뷰에 숨겨진 스트레이 키즈 이미지를 찾아 화면을 캡처한 뒤 카카오맵 공식 인스타그램 및 X 계정을 태그해 공유하면 추첨을 통해 스트레이 키즈 사인 CD를 증정한다. 카카오는 공연과 축제, 전시 등 다양한 문화 공간에서 이용자들이 필요한 정보를 더욱 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 카카오맵 서비스를 확장해 나갈 계획이다. 카카오 관계자는 "카카오맵은 단순한 길 안내를 넘어 다양한 공간에서 이용자에게 필요한 정보를 제공하는 플랫폼으로 최적화된 탐색 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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