"치매 신약부터 뇌졸중 골든타임까지"…대한신경과학회, 초고령사회 뇌건강 정책 대전환 촉구

[스포츠조선 장종호 기자] 대한신경과학회는 22일 '2026 세계 뇌의 날(World Brain Day)'을 맞아 기자간담회를 열고 치매와 뇌졸중, 파킨슨병, 뇌전증, 군발두통, 재택의료 등 초고령사회가 직면한 주요 신경계 질환의 현황과 정책 과제를 제시했다. 학회는 새로운 치료법의 등장에도 제도와 의료체계가 이를 충분히 뒷받침하지 못하고 있다며 국가 차원의 대응이 시급하다고 강조했다.

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김희진 대한치매학회 홍보이사(한양대병원 신경과)는 알츠하이머병 치료가 증상 완화에서 질병 진행을 늦추는 시대로 접어들었다고 평가했다. 다만 항아밀로이드 항체 치료는 일부 초기 환자에게만 적용 가능한 만큼 조기 진단과 안전성 평가, 보호자 지원, 일상 기능 유지가 함께 이뤄져야 한다고 설명했다. 그는 "치매 치료의 새 시대는 신약 하나만으로 완성되지 않는다"며 "조기진단과 안전한 치료, 일상 기능 보존, 보호자 지원이 함께 움직일 때 환자의 하루가 달라진다"고 말했다.

대한치매학회는 유튜브 채널 '기억을 부탁해'를 통해 치매 초기 신호, 검사 과정, 최신 치료, 약물과 부작용, 보호자 돌봄, 치매안심센터 활용법 등 국민이 자주 묻는 질문을 쉬운 언어로 설명할 예정이다. 긴 영상과 함께 쇼츠, SNS, 팩트체크형 콘텐츠를 활용해 젊은 보호자와 지역사회까지 접점을 넓히고, 근거 없는 정보와 치료 지연을 줄이는 데 기여하겠다고 밝혔다.

대한뇌졸중학회는 "우리나라는 65세 이상 인구가 전체 인구의 20%를 넘어서는 초고령사회에 진입했다. 2050년에는 고령 인구 비율이 40% 이상에 이를 것으로 전망된다"면서 "현재 연간 15만 명 이상인 뇌졸중 환자도 2050년에는 약 35만 명까지 증가할 것으로 예상된다. 전체 뇌졸중 환자의 약 85%가 60세 이상인 만큼 인구 고령화가 뇌졸중 진료 수요 증가로 직접 이어질 수 있다"고 설명했다.

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의료비 부담도 크게 늘어날 것으로 전망된다. 현재 뇌졸중으로 발생하는 연간 의료비는 약 4조 7000억 원이며, 2050년에는 급성기 뇌졸중 진료비가 연간 약 9조원에 이를 것으로 예상된다.

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김태정 대한뇌졸중학회 홍보이사(서울대병원 신경과)는 "초고령사회에서는 뇌졸중 환자의 급증을 피하기 어려운 만큼, 골든타임 안에 치료받을 수 있는 시스템을 미리 구축해야 한다. 거주 지역과 관계없이 신속한 진단과 치료를 받을 수 있도록 응급실 신경계 전문 인력과 지역 뇌졸중 치료 네트워크를 확충해야 한다"고 강조했다.

대한파킨슨병 및 이상운동질환학회(KMDS)는 최근 발표를 통해 국내 파킨슨병 치료 환경의 심각한 불균형 문제를 지적하며, 해외에서는 이미 상용화된 필수 의약품들의 조속한 국내 도입을 강력히 촉구했다.

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권도영 대한파킨슨병 및 이상운동질환학회 홍보이사(고려대안산병원 신경과)는 "해외에서 이미 사용 중인 다양한 파킨슨병 치료제가 국내에는 도입되지 못하고 있다"고 지적했다.

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환자 설문에서도 65.7%가 해외 신약의 신속한 도입을 가장 시급한 정책 과제로 꼽았다.

권 교수는 "만성 중증 난치 질환인 파킨슨병은 적절한 약물 사용 전략만으로도 환자의 기능을 회복시키고 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있는 질환"이라며, "단순히 신약을 들여오는 차원을 넘어, 이미 세계적으로 검증된 표준 치료 옵션인 '필수의약품'을 우리나라 환자들도 사용할 수 있도록 하는 최소한의 노력에 대한 보건 정책 입안자들의 전향적인 태도 변화와 국민적인 관심이 절실하다"고 강조했다.

아울러 대한신경과학회는 뇌전증 지속 상태 치료에 쓰이는 응급 항발작 주사제의 공급이 잇따라 끊기고 있다며, 이를 국가가 책임지는 필수의약품으로 별도 관리해야 한다고 촉구했다.

황경진 대한신경과학회 홍보이사·대한뇌전증학회 수련교육이사(경희대병원 신경과)는 "응급 항발작 주사제가 사라지면 진료지침이 있어도 현장에서는 치료 자체가 불가능해진다"며 국가필수의약품 지정과 안정적인 공급 체계 마련을 촉구했다.

학회는 이와 함께 실제 원가를 반영한 약가·원가보전 방식 개선, 중앙 비축 및 권역별 응급 재고 모니터링 체계 운영, 공급중단 사전예고 의무화 및 대체 수입·위탁 생산 절차 신속화, 학회·정부·제약사 상시 협의체 구성 등을 제언했다.

이날 '군발두통 재택 산소치료 건강보험 급여 사각지대'의 주제도 다뤄졌다.

조수진 대한신경과학회 회장(한림대동탄성심병원 신경과)은 "군발두통 환자는 발작이 시작된 즉시 자택에서 많은 양의 산소를 흡입해야 치료 효과가 크지만, 재택 산소치료 급여 대상 질환에 포함되어 있지 않아 산소발생기나 산소통을 지원받을 수 없다. 결국 환자들은 응급실을 찾거나 자비로 장비를 임대하고 충전해야 하는 실정이다"고 지적했다. 이어 "제도적 지원이 부재한 상황에서는 일부 환자가 비용과 접근성 문제로 의료용이 아닌 공업용(용접용) 산소에 노출될 위험이 존재하며, 환자 안전과 표준치료 보장을 위해 재택 산소치료에 대한 건강보험 지원이 시급하다"고 촉구했다.

이어 "군발두통은 병원에서 산소를 한 번 사용하는 문제가 아니라, 발작 초기에 환자가 집에서 즉시 사용할 수 있는 재택 산소치료를 보장하는 것이 핵심"이라며 "이미 국내외 진료지침에서 표준치료로 권고되는 만큼, 건강보험 급여기준 개선과 국회의 정책적 관심이 필요하다. 환자들이 표준치료를 받을 수 있는 환경이 조속히 마련되기를 기대한다"고 말했다.

대한신경과의사회는 '초고령사회 노인 뇌건강 정책-지역사회 통합 돌봄과 재택의료' 주제를 발표하며, 초고령사회에 대비해 재택의료를 생명과 직결된 안전망으로 규정하며, 퇴원 전환기 집중 개입과 지역사회 통합 돌봄 체계 구축을 제안했다.

이상범 대한신경과의사회 공보부회장(서울신내의원)은 재택의료가 가장 효과적으로 개입할 수 있는 '골든타임'으로 '퇴원 전환기(Transitional Care)'를 지목했다.

그는 급성기 병원 퇴원 직후 환자의 상태가 불안정한 1~3개월간 병원기반 다학제 팀(신경과 의사, 간호사, 사회복지사 등)이 집중적으로 개입해 가정 내 돌봄 기반을 다지고, 이후 환자 상태에 맞춰 지역사회 일차의료 거점 기관으로 매끄럽게 이관하는 '공유 진료(Shared Care)' 모델을 제시했다.

이를 임상 현장에 안착시키기 위한 가장 시급한 과제로는 '수가 체계의 현실화'를 꼽았다. 현행 단편적인 행위별 수가제(Fee-for-service)로는 이동에 소요되는 기회비용과 다학제 팀의 인건비를 감당할 수 없다는 것이다.

이에 학회는 의사 및 다학제 팀이 환자의 가정에 방문할 때만 보상하는 방식을 넘어, ▲중증도 및 소요 시간에 연동된 '심층 방문 진료료' ▲다학제 팀의 비대면 자원 연계 업무를 보상하는 '다학제 코디네이션 수가' ▲'퇴원 전환기 묶음 수가(Bundled Payment)' ▲응급실 방문 감소 등 성과에 기반한 '인센티브 보상'이 결합된 '다층적(Multi-layered) 하이브리드 수가 구조'의 도입을 제안했다.

이상범 회장은 "중증 신경계질환 환자에게 재택의료는 단순한 편의 서비스가 아니라 생명과 직결된 안전망이다. 의료진이 병원 밖으로 기꺼이 나갈 수 있도록, '의료 행위'뿐만 아니라 환자의 남은 삶을 설계하는 '시간과 조종(Navigation)'의 가치를 인정하는 보건의료 정책의 결단이 필요하다"고 촉구했다.

한편, 대한신경과학회는 이번 간담회에서 제시된 정책 제언을 바탕으로 향후 정부 및 관련 기관과 긴밀히 협력해, 뇌건강 취약계층을 위한 실효성 있는 지역사회 통합 돌봄 망 구축에 앞장설 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com