삼성전자, 1020 공략 초점 ' 뉴 갤럭시 AI 구독클럽' 운영

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삼성전자가 '뉴 갤럭시 AI 구독클럽'을 운영한다고 26일 밝혔다. 뉴 갤럭시 AI 구독클럽은 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8' 사전 판매를 앞두고

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가입 후 사용하던 기기 반납 시 최대 50% 잔존가를 보장하는 게 특징이다. 삼성케어플러스와 액세서리 패키지 할인 등 다양한 혜택도 제공한다.

26일 삼성전자에 따르면 '갤럭시 Z 플립8' 자급제 제품을 구매하고 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 2년형에 가입한 고객들에게 '플립 유스 구독' 혜택을 제공한다. '플립 유스 구독'은 1020세대 젊은 고객들이 선호하는 '갤럭시 Z 플립 8'을 2년 사용 후 기기를 반납하는 고객에게 기준가의 최대 50% 잔존가를 보장해 준다. 구독 고객에게 어학 학습 앱 '스픽' 프리미엄 플러스 1개월 이용권 혜택도 제공한다.

삼성전자는 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 폴더블 스마트폰 가입 유형에 기존 1년형, 2년형에 더해 '3년형'을 추가했다. 3년형 가입 고객에게는 파손 보장에 더해 분실 보장까지 가능한 '삼성케어플러스 스마트폰 분실/파손' 상품을 제공한다. 가입 기간 동안 무상 수리 서비스, 배터리 교체 서비스, 방문 수리 서비스 등의 혜택도 받을 수 있다. 1년형과 2년형은 파손 보장 중심의 '삼성케어플러스 스마트폰 파손' 상품을 제공한다.

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8세대 폴더블 자급제 모델을 구매하고, 구독클럽에 가입한 고객은 사용 후 기기 반납 시 1년형은 삼성닷컴 기준가의 50%, 2년형은 기준가의 40%(갤럭시 Z 플립8은 50%), 3년형은 기준가의 25% 잔존가를 보장받을 수 있다.

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월 구독료는 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드 8' 1·2년형 월 9900원·3년형 월 1만4500원, '갤럭시 Z 플립8'은 1·2년형 월 8900원·3년형 월 1만1500원 등이다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "뉴 갤럭시 AI 구독클럽은 폴더블 기기를 안심하고 사용할 수 있는 혜택과 일상 생활 속 금융 보안, 1020 선호도를 종합적으로 고려해 업그레이드했다"며 "고객 라이프스타일을 반영해 차별화된 안심 구독 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com