'똑똑, 두드리면 보인다' LG전자, 인스타뷰 냉장고 판매 글로벌 500만 돌파

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LG전자가 인스타뷰(국내명 노크온) 냉장고가 글로벌 누적 판매량 500만 대를 돌파했다고 26일 밝혔다. 인스타뷰는 지난 2016년 출시된 제품으로, 문을 열지 않고도 두 번 노크하면 내부를 확인할 수 있는 게 특징이다.

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LG전자에 따르면 2016년 첫 출시 이후 지난달까지 누적 판매 대수는 530여만 대다. 지난 10년간 약 1분에 1대꼴로 판매된 셈이다.

지역별로 보면 북미가 전체 판매량의 약 30%를 차지하며 가장 높은 판매 비중을 기록했다. 유럽은 전체 판매량의 20%에 육박하는 두 번째로 큰 시장으로, 에너지 효율과 친환경성, 식재료 보관 성능을 중요하게 여기는 특성이 뚜렷하다. 인스타뷰는 냉기 손실을 줄이고 식재료를 더욱 신선하게 보관할 수 있다는 점에서 유럽 소비자들에게 좋은 평가를 받고 있다. 최근에는 아시아와 중남미 등 신흥시장에서도 프리미엄 가전에 대한 수요가 확대되면서 LG 인스타뷰 냉장고의 인기가 높아지고 있다.

인스타뷰는 특수 코팅 유리로 마감된 냉장고 문을 '똑똑' 두 번 두드리면 내부 조명이 켜져 문을 열지 않고도 식재료를 확인할 수 있는 기능이다. LG전자가 자체 개발한 이 유리는 평소에는 거울처럼 보이다가 두드리면 투명하게 변하며 뛰어난 단열성까지 갖췄다. 식재료를 확인하려면 냉장고 문을 열어야 한다는 고정관념을 깨고, 사용 편의성과 냉기 관리라는 제품 본연의 성능은 물론 심미적 가치까지 높인 혁신으로 평가받고 있다.

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LG 인스타뷰 냉장고는 디자인 차별성과 기술 혁신성을 인정받아, 지난 10년간 레드닷 디자인 어워드, IDEA, iF 디자인 어워드 등 세계 3대 디자인 어워드와 CES 혁신상 등에서 수십 차례 수상했고 국내 우수디자인(GD) 어워드 산업통상자원부 장관상과 일본 굿 디자인 어워드 '베스트 100'에도 선정된 바 있다.

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김재일 LG전자 키친솔루션사업부장은 "AI와 혁신적인 냉장·보관 기술을 바탕으로 고객의 식생활을 더욱 편리하고 즐겁게 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com