풀무원, 미국 김치 사업 성장세…상반기 매출 12.3% 증가

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풀무원의 미국 김시 사업이 성장세를 보이고 있다.

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26일 풀무원에 따르면 미국 시장에서 올해 상반기 김치 매출이 전년 대비 12.3% 증가했다. 한국의 정통 식문화를 바탕으로 국내산 생산 제품을 통해 시장 공략에 나선 게 주효했다. 풀무원은 전북 익산에 위치한 글로벌 김치공장에서 생산된 한국산 정통 김치를 미국 현지로 직접 수출하여, 현지 생산 방식과 차별화된 본토 김치의 깊고 균일한 발효 맛을 제공하고 있다. 제조 과정에서부터 장거리 해상 배송, 현지 유통에 이르기까지 풀무원만의 독자적인 발효 노하우가 축적된 '김장독 쿨링 시스템'을 적용해 최상의 신선도와 적정 발효 상태를 유지한다.

품질 및 채널 경쟁력은 견고한 실적 성장을 이끌었다. 풀무원 미국법인의 김치 카테고리 매출은 2023년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.5%를 기록하며 꾸준한 상승세를 보였다. 올해 상반기에는 마찬가지다. 풀무원은 김치 라인업 확대와 대형 리테일 체인 및 신규 유통 채널 입점을 지속적으로 확대해 미국 김치 시장 내 브랜드 경쟁력을 강화하고 중장기 성장 기반을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다. 풀무원은 또 전통 김치 뿐만 아니라 미국 소비자들의 입맛에 맞는 다양한 현지화 제품을 지속적으로 선보인다는 방침이다.

조길수 풀무원 미국법인 대표는 "소스 카테고리를 포함한 김치 라인업 확장과 대형 리테일 체인 및 신규 유통 채널 입점 확대를 지속적으로 추진하여 미국 김치 시장 선도 브랜드로서의 지위를 더욱 확고히 해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com