SK, 실리콘밸리서 글로벌 빅테크와 AI 인프라 협력 확대

SK그룹(이하 SK)이 글로벌 빅테크 기업과 AI 생태계 확대를 추진한다.

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26일 SK에 따르면 미국 샌프란시스코 페어몬트 호텔에서 지난 24일(현지시간) 열린 'K-AI Summit'에서 엔비디아, 마이크로소프트, 앤트로픽과 AI 반도체·AI 데이터센터 등 AI 인프라 분야 협력에 합의했다. 아마존웹서비스(AWS)와는 별도 회동을 통해 기존 울산 AI 데이터센터 공동 구축으로 쌓아온 파트너십을 바탕으로 국내 AI 인프라 협력을 확대하는 방안도 논의했다.

SK 관계자는 "엔비디아 등 글로벌 빅테크와의 협력 확대는 AI 메모리 등 AI 인프라 수요가 빠르게 확대되고 있음을 보여주는 사례"라며 "협력을 통해 최근 정부가 발표한 '메가 프로젝트'도 한층 탄력을 받을 것으로 기대한다"고 말했다.

SK는 엔비디아와 총 5,000억달러 이상 규모의 AI 인프라 구축을 위한 포괄적 협력에 나선다. AI 팩토리 구축부터 AI 메모리 공급까지 아우르는 내용으로, 양사는 이날 이 같은 내용의 의향서(LOI)를 체결했다. SK텔레콤은 국내 최대 2GW 규모의 AI 팩토리 구축을 위해 차세대 GPU를 공급받고 투자 협력을 추진한다. 이번 협력은 양사가 지난 6월 합의한 국내 GW급 AI 팩토리 구축 계획을 구체화한 것이다.

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SK텔레콤은 엔비디아의 풀스택 AI 팩토리 아키텍처인 'DSX' 플랫폼을 기반으로, SK하이닉스의 HBM4가 탑재된 차세대 AI 컴퓨팅 시스템 '베라 루빈(Vera Rubin)'을 도입해 2027년부터 단계적으로 고성능 AI 팩토리를 구축·가동할 계획이다.

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SK텔레콤은 앤트로픽과 한국 내 GW(기가와트)급 AI 데이터센터 구축 협력을 위한 포괄적 양해각서(MOU)도 체결했다. 앤트로픽은 SK텔레콤이 국내에서 추진 중인 AI 데이터센터 구축 프로젝트에 참여할 예정이며, 구체적인 협력 방안을 논의해 나갈 계획이다. 양사는 2023년 SK텔레콤의 전략적 투자 이후 이어온 협력 관계를 바탕으로 이번 MOU를 계기로 AI 인프라 분야에서 장기적인 파트너십을 이어갈 계획이다.

SK하이닉스는 AI 메모리 장기 협력에 나선다. 장기 기술 파트너십의 후속 조치로, 엔비디아는 차세대 AI 메모리를 안정적으로 공급받고 SK하이닉스는 AI 메모리 사업의 성장 기반을 넓힐 수 있게 됐다. 양사는 대규모 언어모델(LLM) 학습부터 에이전틱 AI, 피지컬 AI로 확장되는 인프라 수요에 맞춰 HBM 등 차세대 AI 메모리를 함께 개발하고 최적화해 나갈 계획이다.

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SK하이닉스는 마이크로소프트와 메모리 장기 공급 협력에도 나선다. 급증하는 AI 서비스 수요에 대응해 AI 워크로드에 최적화된 서버용 메모리를 마이크로소프트의 데이터센터에 중장기적으로 공급하는 방안에 뜻을 모았다. 양사는 AI 워크로드 요구에 맞춘 메모리 솔루션을 함께 발굴하고, 실제 서버 환경에서의 검증을 거쳐 AI 서버용 메모리의 새로운 기준을 정립해 나갈 계획이다.

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SK하이닉스는 AWS와 울산 AI 데이터센터 공동 구축을 통해 쌓아온 파트너십을 바탕으로 AI 인프라 분야의 협력 범위를 한층 확대한다. 양사는 SK텔레콤의 국내 AI 데이터센터 구축·운영 역량과 AWS의 글로벌 클라우드·AI 기술 및 고객 기반을 결합해 국내 주요 거점으로 사업을 확대해 나갈 계획이다.

최태원 SK 회장은 'K-AI Summit'에서 최근 발표한 '3대 메가 프로젝트'와 관련해 "투자 규모가 워낙 커 생소하게 느껴질 수 있지만, 글로벌 AI 시장의 실제 수요에 기반한 현실적인 계획"이라고 말했다. 이어 "3대 메가 프로젝트는 대한민국의 성장을 위한 AI 프로젝트이자 우리 모두의 프로젝트"라며 "가능한 한 단기간에 역량을 결집해 반드시 성공시켜야 한다"고 말했다. 최 회장은 "AI는 아직 초기 단계(Early Stage)에 불과하다"며 "대한민국은 더 많은 메모리와 AI 데이터센터를 기반으로 미국과 유럽, 아시아를 잇는 AI 인프라 허브로 도약해야 한다"고도 강조했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com