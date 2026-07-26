'여름은 축제' 하이원리조트, 공연부터 스플래쉬 카니발, 맥주 페스티벌까지

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하이원리조트가 공연·행사 통합 브랜드 '하이원 원더버스'를 선보인다. 하이원 원더버스는 게절별로 이어질 계획이며, 방문객의 체험 콘텐츠 확대에 초점을 맞췄다.

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26일 하이원리조트에 따르면 8월 31일까지 리조트 주요 시설에서 장르별 퍼포먼스와 여름 축제를 진행한다. 우선 하이원리조트 전역에서 공연이 진행된다. 카지노 내 컨시어지 데스크 앞 공간에서는 마술과 마임, 서커스를 결합한 퍼포먼스가 진행되며 그랜드호텔 로비에서는 한국 전통 도깨비를 콘셉트로 한 'K-컬쳐 퍼포먼스'가 열린다. 하이원 워터월드 야외광장에서는 정열적인 쌈바 퍼포먼스로 꾸며지는 '스플래쉬 카니발' 공연 방문객을 반긴다.

여름밤의 낭만을 더할 대형 시즌 이벤트도 준비되어 있다. 8월 14일부터 8월 16일까지 사흘간 마운틴콘도 스키하우스 앞 잔디광장에서는 '하이텐션 맥주 페스티벌'이 개최된다. 야외에서 청량한 맥주와 지역 먹거리, 가수들의 공연을 함께 즐길 수 있다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "올 여름 하이원을 찾는 고객들이 다채로운 즐거움을 경험하실 수 있도록 밤낮 구분 없는 풍성한 콘텐츠를 준비했다"며 "이색적인 공연과 시원한 축제를 통해 지친 일상에서 벗어나 최고의 여름을 즐기시길 바란다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com