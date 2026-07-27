현대중공업 반복되는 중대재해…'안전불감증' 논란, 이상균 부회장 안전경영 시험대

◇HD현대중공업 야드 전경. 사진제공=HD현대

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HD현대중공업(현대중공업)에서 최근 중대재해가 발생했다. 지난 4월에 이어 3개월여 만이다. 현대중공업 안팎에서는 반복되는 중대재해를 두고 안전관리 체계에 대한 우려가 커지고 있다. 중대재해가 발생할 때마다 재발 방지와 안전 강화를 약속해왔지만, 현장 안전관리 체계가 제대로 작동하지 않고 있는 게 아니냐는 지적이다.

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22일 현대중공업과 업계 등에 따르면 지난 18일 현대중공업 울산조선소에서 협력업체 소속 우즈베키스탄 국적 20대 노동자 A씨가 작업 중 숨지는 사고가 발생했다. A씨는 오후 4시52분께 LNG(액화천연가스) 운반선 화물창 내부에서 곤돌라를 이용해 사상 작업을 하던 중 곤돌라와 상부 구조물 사이에 끼여 숨진 것으로 파악됐다. 경찰과 고용노동부는 정확한 사고 경위와 산업안전보건법·중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사 중이다.

현대중공업은 사고 이후 입장문을 통해 "고강도 안전 제도를 시행하며 각별한 노력을 기울여 왔음에도 불구하고, 소중한 생명을 지켜드리지 못한 데 대해 깊이 사죄의 말씀을 드린다"며 "유가족 지원과 사고 수습에 모든 정성을 다하고 관계기관의 조사에도 성실히 협조할 것"이라고 밝혔다.

노동계는 현대중공업의 이번 사고가 안전관리 체계 부실에 따른 것이라고 지적하고 나섰다. 안전불감증에 따른 인재라는 주장이다. 금속노조 현대중공업지부는 지난 20일 성명서를 통해 곤돌라 이동 반경 내 족장(임시 작업 발판)이 추가 설치되는 과정에서 위험성 평가와 안전조치가 이뤄지지 않았고, 과상승 방지장치가 제대로 작동하기 어려운 환경이었다고 문제를 제기했다. 노조는 산업안전보건법상 위험성 평가와 안전조치 의무를 위반한 것은 물론, 중대재해처벌법상 경영책임자의 안전보건 확보 의무를 저버린 것이라며 미필적 고의에 의한 살인 행위라고도 강조했다. 중대재해없는세상만들기 울산운동본부 역시 지난 21일 고용노동부 울산동부지청 앞에서 기자회견을 열고 사측이 사고 예방을 위한 안전 관리 방안을 마련하지 않았다고 주장했다.

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눈길을 끄는 건 현대중공업의 중대재해 사고가 반복되고 있다는 점이다. 현대중공업은 지난 4월 9일 잠수함 화재로 노동자 1명이 사망하는 중대재해가 발생한 바 있다. 당시 사고와 관련해 현대중공업 노조는 안전불감증 문제를 지적했다. 잠수함 밀폐 구역 내 작업은 2인 1조가 원칙이지만 이를 지키지 않았고, 구조작업 과정에서도 문제가 있었다고 주장했다. 당시 현대중공업은 이상균 부회장과 금석호 사장 명의의 담화문을 통해 "고인의 희생을 가슴 깊이 새기며, 보다 안전한 일터를 만드는 데 모든 책임과 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

◇이상균 HD현대중공업 대표이사 부회장. 사진제공=hD현대

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일각에선 최근 발생한 중대재해와 관련해 현대중공업의 조선·방산 사업을 총괄하는 이상균 부회장의 안전경영 역량이 시험대에 오를 것이란 전망이 나온다. 잇따른 사고로 그동안 성과를 비롯해 책임 문제가 도마 위에 오를 가능성이 커졌기 때문이다. 이상균 부회장은 중대재해처벌법 시행 이전인 2021년에 발생한 사망사고와 관련해 지난해 11월 징역형의 집행유예를 선고받은 바 있어 더욱 그렇다.

현대중공업은 최근 발생한 중대재해 직후 안전한 작업 환경을 만들기 위한 추가 대책 마련에 나선 상태다. 우선 현장 안전을 전면 재점검하기 위해 7월 말까지를 '특별 안전기간'으로 선포하고, 주요 작업장과 설비를 집중 점검하는 동시에 안전수칙 준수 여부 확인과 안전교육 강화 등 현장 안전관리 활동을 전사적으로 진행한다.

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HD현대중공업 관계자는 "사고로 유명을 달리한 고인과 유가족께 깊은 애도를 표한다"며 "현재 관계 당국과 함께 정확한 사고 경위를 조사하고 있으며 조사에 성실히 협조하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com