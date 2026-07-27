대한중대재해예방협회, '혹서기 6대 필수 안전수칙' 발표

[스포츠조선 장종호 기자] 대한중대재해예방협회(회장 정상민)가 전국 산업현장에서 반복되는 여름철 중대사고를 예방하기 위해 '혹서기 6대 필수 안전수칙'을 공식 발표하고, 전 업종 종사자에게 적용 가능한 현장 중심 예방 캠페인을 시행한다고 27일 밝혔다.

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협회는 최근 3년간 통계를 분석한 결과, 6월부터 8월 사이 건설·제조업 등 산업현장에서 온열질환, 감전, 미끄러짐 사고가 집중적으로 발생한 것으로 확인했다.

기상청에 따르면, 올해도 6월 중순부터 폭염특보가 시작됐고 7월 중순에는 서울의 올해 첫 폭염일이 기록되는 등 더위가 예년보다 빠르게 찾아왔다. 장마가 소강 상태에 접어들면 북태평양고기압의 영향으로 무더위가 급격히 강해지는 경향을 보인다. 기상청은 8월 초까지를 폭염의 핵심 구간으로 보고 있으며 내륙 지역은 낮 최고기온이 33도 안팎, 강한 날에는 35~37도에 이를 것으로 전망했다.

폭염 속 옥외작업에 따른 열사병·열탈진, 우천 시 전기설비 관리 부실로 인한 감전, 장마철 젖은 바닥에서의 미끄러짐 사고 등은 매년 되풀이되지만, 현장의 체계적인 대응 규범은 여전히 미흡한 상태다.

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이에 협회는 '즉시 적용 가능한 실천형 수칙'을 마련하는 데 초점을 맞췄다. 이번 6대 수칙은 단순 체크리스트를 넘어, 산업현장 특성에 기반한 위험원 제거·관리·대비 체계를 담고 있다.

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협회는 이번 수칙을 통해 여름철 재해의 핵심 원인을 선제적으로 차단하는 데 방점을 뒀다. 특히 온열질환은 초기 증상을 놓치면 대형사고로 이어지는 경우가 많아 조기 발견과 즉각적인 조치가 필수적이다. 감전 사고는 치명률이 높아 현장에서 결코 간과해서는 안 되는 위험요인으로 지목된다.

6대 수칙은 ▲냉방기구 과부하 예방 ▲밀폐공간 질식사고 예방 ▲고온 노출 작업 관리 ▲태풍·강우 대비 점검 ▲수분 및 염분 섭취 ▲근로자 건강 일일 확인 등으로, 산업현장의 구조적 취약점을 폭넓게 다룬다.

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정상민 협회장은 이번 발표의 취지에 대해 "혹서기 산업현장은 근로자의 신체 기능 저하와 온열질환 위험이 동시에 높아지는 가장 위험한 계절"이라며 "사고는 작은 방심과 순간의 참을성에서 시작된다. 기본적인 원칙이 지켜질 때 비로소 생명이 지켜진다"고 강조했다. 이어 그는 "이번 6대 수칙이 현장의 안전 불감증을 낮추고, 근로자들이 시원하고 안전하게 일할 수 있는 실질적 기준이 될 것"이라고 덧붙였다.

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협회는 이번 캠페인이 중대재해 감축을 위한 행동 중심의 예방문화 확산에 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 각 사업장의 안전관리자가 '앞서 점검하고, 반복해 점검하는 구조'를 만드는 것이 핵심 목표다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com