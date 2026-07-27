멀티 기능성에 편의성까지…'K-이너뷰티', 차세대 먹거리로 부상

◇이너뷰티가 K-뷰티 열풍을 잇는 차세대 먹거리로 낙점되면서, 관련업계의 글로벌 진출이 활발하다. 올리브영이 8월 14일(현지 시간)부터 3일간 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 'LA 컨벤션센터'에서 열리는 'KCON LA 2026'과 연계해 '올리브영 페스타 LA 2026'을 개최한다. 사진제공=CJ올리브영

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'K-뷰티'의 성공 DNA를 'K-웰니스'로 이식하려는 움직임이 활발해지면서, 'K-이너뷰티'가 그 연결고리 역할을 톡톡히 하고 있다.

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이너뷰티는 피부에 작용하는 바르는 화장품과 달리 소화·흡수돼 신체 내부에서 건강 작용을 나타내는 것으로 알려져 있다. 과거 단순히 '먹는 화장품'에 머물렀다면, 점차 장내 마이크로바이옴부터 식후 혈당, 호르몬, 수면 관리 등을 통해 피부와 신체의 자생력을 강화하는 '웰니스 기반 슬로우 에이징' 단계로 진화하는 모습이다.

시장조사업체인 리서치앤마켓에 따르면 전 세계 이너뷰티 시장은 지난해 377억달러(약 56조6781억원)에서 2030년 827억달러(약 124조3311억원)까지 확대될 전망이다.

국내 시장 역시 확대 추세다. '장-피부 축 유산균', '혈당 케어', '슬로우에이징' 등 전신 웰니스 기능과 융합되면서, 일반 식품(기능성 표시 식품)과 젤리·RTD(Ready to Drink) 샷 제형까지 포함한 이너뷰티 영역은 약 2조 원 규모에 달하는 것으로 추정된다. 신한투자증권에 따르면, 국내 이너뷰티 시장 규모는 지난 2019년 약 7000억 원 수준이었다. 약 6년만에 3배 가까이 성장한 셈이다.

◇지난달 중국 상하이 NECC에서 열린 HNC 2026 박람회에 마련된 코스맥스그룹 부스에서 글로벌 업계 관계자들이 설명을 듣고 있다. 사진제공=코스맥스

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최근 서울 코엑스에서 진행된 '인-코스메틱스 코리아(in-cosmetics Korea) 2026'에서도 '이너뷰티 존'이 높은 관심을 받았다. 코스맥스그룹의 경우, 지난 달 중국 상하이에서 열린 아시아 최대 건강기능식품 산업박람회 'HNC 2026'에서 건강·기능식 계열사인 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오 부스를 마련해 500여개 브랜드와 제품 개발 상담을 진행하기도 했다. 한국콜마 역시 건강기능식품 계열사인 콜마비앤에이치를 중심으로 다양한 이너뷰티 건기식 개발에 박차를 가하고 있다.

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뷰티업계 뿐 아니라 건강기능식품 업계 역시 '차세대 먹거리'로서의 이너뷰티에 주목하고 있다. 특히 단일 성분이 아닌 복합 성분의 '멀티 기능성'에 초점을 맞추고, MZ세대를 겨냥한 편의성을 갖춘 제품이 잇따라 출시되고 있다.

◇'이너제틱 항산화·콜라겐'. 사진제공=정관장

◇'이너제틱 항산화·클렌즈'. 사진제공=정관장

정관장의 항산화 이너케어 브랜드 '이너제틱'은 최근 여름철 피부 및 배변 건강 기능성을 더한 젤리스틱 신제품 2종을 선보였다. '이너제틱 항산화·콜라겐'은 피부 보습과 자외선 손상 케어를 돕는'저분자콜라겐펩타이드GT'를 주원료로, 홍삼의 항산화 기능성을 더했다. '이너제틱 항산화·클렌즈'는 난소화성말토덱스트린을 함유해 원활한 배변 활동과 식후 혈당 상승 억제를 돕는다. 두 제품은 모두 7중 기능성을 갖췄다.또한 물 없이 씹어 먹을 수 있는 젤리 제형으로, 개별 포장돼 간편하게 섭취할 수 있다.

◇이너비 슬리밍 쾌변젤리. 사진제공=CJ웰케어

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CJ웰케어는 최근 다이어트·배변 관리 2중 기능을 구현한 '이너비 슬리밍 쾌변젤리'를 출시했다. 배변 활동 원활에 도움을 줄 수 있는 제품으로 기능성을 인정받은 폴리덱스트로스(식이섬유) 5000mg과 탄수화물의 지방 합성 억제를 통한 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 가르시니아 캄보지아 추출물(HCA) 750mg을 함유했다. 또한 정제나 액상 형태 대신 탱글한 식감의 젤리 타입을 채택해 섭취에 대한 거부감을 낮추고, 달콤한 푸룬 맛을 구현하면서도 저당 설계를 적용했다는 설명이다.

◇아일로 '슬림컷 젤리' . 사진제공=동아제약

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동아제약의 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)'가 올들어 선보인 3중 기능성 다이어트 건강기능식품 '슬림컷 젤리'는 지난해 출시된 '듀얼 슬림컷'을 스틱 젤리 형태로 선보인 제품이다. 기존 정제 형태의 '듀얼 슬림컷'이 식후 혈당 상승 억제와 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 2중 기능성을 갖췄다면, '슬림컷 젤리'는 배변 활동 원활 기능을 더해 3중 기능성으로 확장했다. 특히 '빨간맛 다이어트' 컨셉트를 유지해 난소화성말토덱스트린과 가르시니아캄보지아 추출물 외에 고춧가루, 계피, 흑후추 등 매운맛 부원료를 배합했다. 또한, 다이어트 중 자주 느끼는 '씹는 욕구'를 고려해 탱글한 젤리 속에 톡톡 터지는 치아씨드를 더해 식감과 포만감을 느낄 수 있도록 했다. 아일로는 최근 미국 캘리포니아주에 위치한 올리브영 패서디나점에 입점과 동시에 현지 온라인몰에서도 판매를 개시하며 미국 진출의 신호탄을 쏘아올렸다.

이러한 이너뷰티 제품 출시 러시는 젊은층의 건강기능식품 시장 유입이 결정적 역할을 했다는 분석이다. 과거 건기식 주요 구매층이 4060 세대였다면, 일상 속 '얼리케어'에 나선 젊은층이 '간식 및 스킨케어 루틴'으로 이너뷰티를 구매하면서 건기식 시장의 타깃 연령대가 1020세대로 확장됐다는 것.

또한 이너뷰티가 단순히 피부 보습에 한정되지 않고 '유산균 + 피부', '식후 혈당 + 체지방 + 피부' 등 건기식의 주요 기능성을 흡수하면서 '멀티 기능'으로 진화한 것도 이너뷰티 시장 성장에 한 몫 했다. 여기에 홈쇼핑이나 약국 위주 판매에서 올리브영, 편의점, 다이소 등 가깝고 매일 방문하는 유통망으로 접점이 넓어지며 건기식 소비의 일상화를 이끌었다는 분석도 나온다.

◇올리브영X올리브베러 연합 프로모션 '모두의 잘 먹기 프로젝트'. 사진제공=CJ올리브영

CJ올리브영이 올해 1월 론칭한 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러(OLIVE BETTER)'가 대표적이다. 추상적이었던 웰니스 개념을 '잘 먹기', '잘 채우기' 등 고객 라이프스타일에 맞춘 직관적인 카테고리로 재정립해 고객 진입 장벽을 대폭 낮췄다는 설명이다. 간편한 섭취와 높은 흡수율로 글로벌 웰니스 시장에서 각광을 받고 있는 웰니스샷과 구미형 건강식품을 전면에 배치해 대중적인 수요를 이끌어냈고, 작은 병이나 포에 농축된 웰니스샷 등을 낱개 단위로도 선보여 부담 없이 제품을 시도해 보고 선택할 수 있도록 했다는 것이다.

업계 관계자는 "젊은층의 건기식 소비가 늘면서, 편의성을 높이고 다양한 기능성을 가진 이너뷰티 제품이 쏟아지고 있다"면서, "관련업계에서도 K-뷰티 열풍을 잇는 차세대 먹거리로 낙점해, 글로벌 시장 확대에 박차를 가하고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com