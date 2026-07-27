"콘택트렌즈 착용한 채 물놀이 괜찮나"…안과 전문의 조언은?

자료사진 출처=픽사베이

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 여름 휴가철 수영장과 워터파크, 계곡 바다를 찾는 사람이 늘면서 콘택트렌즈 착용자의 눈 건강에도 주의가 요구된다. 렌즈를 낀 채 물에 들어가면 세균과 미생물이 렌즈에 부착해 각막염 등 심각한 안과 질환으로 이어질 수 있기 때문이다.

Advertisement

콘택트렌즈는 각막 위에 밀착되는 얇은 의료기기로, 물속의 세균이나 바이러스, 미생물이 렌즈 표면에 달라붙기 쉽다. 이대목동병원 안과 서울 교수는 "병원성 미생물이 렌즈에 쉽게 부착되는 특성 때문에 렌즈를 착용한 상태에서 물과 접촉하면 각막 방어력이 약해지고, 렌즈와 각막 사이의 밀폐된 공간이 병원체가 증식하기 좋은 환경이 된다"고 설명했다.

대표적인 질환은 각막염이다. 세균성 각막염뿐 아니라, 드물지만 치료가 까다로운 아칸타메바 각막염도 발생할 수 있다. 아칸타메바(Acanthamoeba)는 토양과 수돗물, 수영장, 강, 바닷물 등에 존재하는 단세포 미생물로 눈에 감염될 경우 치료 기간이 길고 심한 경우 시력 저하까지 이어질 수 있다.

미국 질병통제예방센터(CDC)도 콘택트렌즈를 착용한 채 물에 노출되는 행동을 안과 감염의 주요 위험 요인으로 지목하고 있다. 콘택트렌즈는 각막으로 전달되는 산소량을 줄여 방어력을 떨어뜨리고, 렌즈와 각막 사이 공간은 병원균이 증식하기 쉬운 환경을 만든다. 특히 색상이 들어간 서클렌즈는 일반 렌즈보다 산소 투과율이 낮아 감염 위험이 더욱 높을 수 있다.

Advertisement

아칸타메바 각막염은 초기에는 일반적인 결막염과 비슷해 보일 수 있지만, 시간이 지나면서 증상이 악화되는 경우가 많다. 대표적인 증상으로는 ▲심한 눈 통증 ▲시력 저하 ▲충혈 ▲눈부심 ▲눈물 흘림 ▲이물감 등이 있다.

Advertisement

물놀이 중에는 콘택트렌즈 착용을 피하는 것이 가장 안전하다. 시력 교정이 필요하다면 안경이나 도수 수경을 사용하는 것을 권장하며, 부득이하게 렌즈를 착용해야 한다면 일회용 렌즈를 사용한 뒤 물놀이 직후 즉시 폐기해야 한다. 또한 렌즈를 만지기 전에는 손을 깨끗이 씻고, 렌즈 케이스도 정기적으로 세척·교체하는 등 위생 관리에 신경 써야 한다.

서울 교수는 "일회용 콘택트렌즈라고 해서 물과 접촉하는 순간 감염 위험이 없어지는 것은 아니다"며 "물과 접촉하는 순간 세균이나 아칸타메바 같은 미생물이 렌즈 표면에 부착할 수 있는 만큼 물놀이 중에는 콘택트렌즈 착용 자체를 피하는 것이 가장 안전하다"고 조언했다.

Advertisement

이어 서 교수는 "물놀이 후 충혈이나 통증, 시력 저하, 눈부심 등의 증상이 지속된다면 지체하지 말고 안과 진료를 받아야 한다. 아칸타메바 각막염은 치료가 어렵고 회복까지 오랜 시간이 걸릴 수 있는 만큼 예방이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com