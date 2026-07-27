두피가 뇌 모양 주름으로…무슨 질환이길래?

사진출처=소후닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 희귀질환으로 인해 두피가 뇌의 주름 모양으로 변한 20대 남성의 사연이 눈길을 끌고 있다.

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그는 11개월에 걸친 치료와 두 차례의 수술 끝에 정상에 가까운 외형을 되찾았다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 후난성 출신의 23세 남성 A는 최근 후베이성 우한대학교 중난병원에서 희귀 두피 질환인 '뇌회상두피증(Cutis Verticis Gyrata)'을 성공적으로 치료받았다.

A는 어린 시절부터 두피가 점차 단단해지고 두꺼워지는 증상을 겪었다. 시간이 지나면서 피부가 비정상적으로 증식해 뇌의 주름처럼 깊게 접힌 굴곡이 생기기 시작했고, 14세 무렵에는 변형된 피부가 머리 절반가량을 덮을 정도로 심각해졌다.

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이로 인해 일상생활은 물론 심리적으로도 큰 부담이 됐다. 그는 지역 병원을 찾아 조직확장술을 시도했지만 만족스러운 결과를 얻지 못했다. 이후 여러 의료기관을 찾아 수술을 문의했으나, 이전 수술로 생긴 흉터 때문에 정상 두피 조직이 부족하다는 이유로 대부분 수술이 어렵다는 답변을 받았다.

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이에 우한대학교 중난병원 성형외과를 찾았고, 의료진은 A를 진찰한 뒤 희귀질환인 '뇌회상두피증'으로 진단했다.

이는 두피 연부조직이 과도하게 두꺼워지면서 뇌 표면과 비슷한 주름이 형성되는 희귀 질환이다. 대부분 생명을 위협하지는 않지만 외형 변화가 심해 환자의 정신적·사회적 부담이 큰 질환으로 알려져 있다. 정확한 발병 원인은 아직 밝혀지지 않았으며, 일반적으로 선천성 질환으로 보기는 어렵고 다른 기저질환과 직접적인 관련도 없는 것으로 알려져 있다.

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이후 의료진은 지난해 7월부터 약 11개월 동안 여러 차례 수술을 진행했고, 최근 성공적으로 치료를 마쳤다.

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수술 후 A의 두피에서는 정상적으로 모발이 자라기 시작했으며 외형도 일반적인 두피와 거의 비슷한 수준으로 회복된 것으로 전해졌다.

현지 네티즌들은 "사진만 봐도 소름이 돋는다", "그동안 마음고생이 심했을 것", "같은 질환을 겪는 다른 환자들에게 희망적인 소식이다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com