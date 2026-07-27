"수도권 상급종합병원 42% 디지털치료기기 플랫폼 도입"…누적 처방 3300건

[스포츠조선 장종호 기자] 연세의료원이 최근 '디지털치료기기 산업 육성 및 글로벌 진출 지원사업' 성과보고회를 마쳤다.

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이번 보고회에서는 디지털치료기기 등을 처방할 수 있는 개방형 플랫폼 'CONNECT DTx(커넥트 디티엑스)' 운영 성과가 공유됐다. 연세의료원 주관으로 4년 6개월간 진행된 사업을 통해 세브란스병원을 비롯해 서울성모병원, 분당서울대학교병원, 가천대 길병원 등이 디지털치료기기와 디지털의료기기를 처방했다.

특히 국민건강보험 일산병원, 서울특별시 보라매병원 등 공공병원도 연동해 공공의료기관까지 아우르는 처방 환경을 갖췄다.

연세의료원은 2022년 산업통상자원부가 지원하는 디지털치료기기 산업 육성 및 글로벌 진출 지원사업 대상 기관으로 선정됐다. 이에 따라 연세의료원은 병원 전자의무기록 시스템(EMR)에서 디지털치료기기 등을 처방할 수 있는 플랫폼 'CONNECT DTx' 개발을 총괄해 국내 의료기관에 보급했다.

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기존에는 의료진이 디지털치료기기 등을 처방하거나 치료 결과를 확인하려면 제품마다 별도의 웹사이트나 대시보드에 접속해야 했다. CONNECT DTx는 여러 회사의 제품을 병원 EMR과 연동해 진료 화면에서 바로 처방을 내릴 수 있다. 의료진은 환자의 치료기기 이용 결과를 확인해 처방 등 치료 방향을 결정할 수 있다.

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연구 책임은 임준석 연세의료원 디지털헬스실장(영상의학과), 이은 세브란스병원 정신건강의학과 교수가 맡아 수행했다. 사업은 ▲DTx 개발 표준 프로세스 수립 ▲DTx 처방·OCS/EMR 연계 기반 상호교환 개방형 플랫폼 구축 ▲전주기 지원 서비스 포털 제공을 목표로 추진됐다.

플랫폼을 통해 연동된 디지털치료기기와 디지털의료기기는 총 27개로, 처방 건수는 사업 지원 기간인 올해 중순까지 3300여 건에 달한다. 사업 초기 플랫폼은 디지털치료기기 중심으로 운영됐지만, 이후 디지털의료기기까지 처방 대상을 확대했다. 세브란스병원을 비롯해 수도권 상급종합병원의 42%가 플랫폼을 도입했다. 의원급 의료기관에도 도입이 이어지고 있으며, 적응증은 불면증, 경도인지장애, 갑상선안병증 등으로 다양하다.

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대표적인 디지털치료기기로는 스마트폰 애플리케이션에서 기억력·집중력을 기르는 게임 형태의 훈련으로 환자의 인지 기능 개선을 돕는 제품이 있다. 디지털의료기기로는 스마트폰으로 촬영한 눈 사진을 분석해 갑상선안병증의 질환 활성도 평가를 돕는 제품이 있다.

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예를 들어 경도인지장애 환자가 디지털치료기기를 처방받으면, 가정에서 12주 동안 애플리케이션에 접속해 인지 훈련 프로그램을 진행한 뒤 병원에서 진료를 받는다.

이러한 성과를 바탕으로 보고회에서는 공동연구기관 연구책임자와 실무진, 참여 의료기관, 기업 관계자 등 50여 명이 참석해 CONNECT DTx의 향후 발전 방향에 대한 논의를 이어갔다.

임준석 연세의료원 디지털헬스실장은 "이번에 연세의료원이 주관해 구축한 플랫폼은 의료기관과 디지털치료기기를 연동하는 국내 첫 사례로 상급종합병원부터 의원급 의료기관까지 실제 처방으로 이어지는 성과를 거둘 수 있었다"며 "이번 사업은 단순한 플랫폼 구축을 넘어 미래형 치료기기를 통해 환자 치료에 효율적인 환경을 마련한 것으로 볼 수 있다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com