2026핑크런, 10월 11일 상암월드컵공원에서 개최

여성 건강 지키는 국내 최대 핑크리본캠페인, 핑크런 7월 27일부터 참가자 모집 진행 Advertisement 참가비 전액 저소득층 유방암 환우를 위해 기부, 선한 영향력

Advertisement

Advertisement

한국유방건강재단(이사장 노동영)은 오는 10월 11일(일) 서울 상암월드컵공원에서 '2026핑크런'을 개최한다고 밝혔다.

2026 핑크런은 여성들의 소중한 유방 건강을 지키고 유방암 예방 및 조기 발견의 중요성을 알리는 국내 대표 기부 러닝 행사이다. 올해로 26회째 맞이한 핑크런은 유방 건강 의식 향상을 위한 핑크리본 캠페인 일환으로, 지난 2001년부터 지금까지 누적참가자 42만명 이상, 누적금액으로는 약 44억원을 돌파하며 명실상부한 대한민국 대표 여성건강 캠페인으로 자리매김해 왔다.

Advertisement

한국유방건강재단, 한국유방암학회, 대한암협회, 서울시여성가족재단이 공동주최하며, 후원으로는 보건복지부, 서울특별시, 하나은행, 우포스가 함께 한다.

Advertisement

10월 11일 상암 월드컵공원에서 오전 8시에 출발 예정이며, 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 10km와 5km 두 가지 코스로 운영된다. 참가신청은 7월 27일(월) 오전 10시부터 5,000명 선착순 마감으로 진행된다. 접수는 핑크런 공식 홈페이지 통해 신청이 가능하다.

참가비는 전액 한국유방건강재단에 기부되어 유방암 예방과 조기 발견을 위한 여성 건강 강좌와 취약계층 유방암 환우 치료 지원 사업에 전액 사용되어 따뜻한 나눔의 의미를 더한다. 달리는 즐거움과 동시에 기부의 보람까지 느낄 수 있어 매년 조기 마감을 기록하는 등 대중의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

Advertisement

행사 당일 평화 광장 현장에서는 러닝 코스뿐만 아니라 유방암 자가검진을 배울 수 있는 핑크리본캠페인존과 다채로운 이벤트와 포토존 등 마련되어 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제의 장으로 평가받고 있다.

Advertisement

한국유방건강재단 노동영 이사장은 "유방암이라는 질환에 대해 올바른 인식을 갖고, 유방 건강의 평생 돌봄을 실현하며, 건강한 삶과 희망의 메시지를 확산하고자 하는 것이 핑크리본 캠페인의 본질"이라며, "올해 26회째를 맞이한 만큼, 참가자 모두가 더욱 안전하고 뜻깊게 동참할 수 있는 핑크리본 캠페인이 될 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 전했다.

2026핑크런 상세 일정 및 기념품 패키지 정보는 핑크런 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.