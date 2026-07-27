머스크 "5년 내 AI가 인간 지능 추월…휴머노이드 로봇 10억대 투입" 축복일까 재앙일까

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI)이 불러오는 미래를 놓고 인류에게 '전례 없는 풍요'라는 낙관론과 '대규모 실업'이라는 비관론이 첨예하게 맞서고 있다.

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AI 기술 발전 속도가 예상보다 훨씬 빨라지면서 이제 논쟁의 초점은 'AI가 세상을 바꿀 것인가'가 아니라 '얼마나 빠르고 얼마나 크게 바꿀 것인가'로 옮겨가는 분위기다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 테슬라·스페이스X의 CEO 일론 머스크는 최근 경제지 이코노미스트와의 인터뷰에서 "향후 5년 안에 AI가 인간 전체의 지능을 뛰어넘을 것"이라며 "현금이 의미를 잃는 '놀라운 풍요의 시대(Age of Abundance)'가 열릴 것"이라고 전망했다.

머스크는 "인간다움 자체를 제외하면 AI가 인간보다 못하는 일은 거의 없을 것"이라며 "제3차 세계대전과 같은 대규모 재앙만 발생하지 않는다면 누구나 원하는 거의 모든 것을 누릴 수 있는 시대가 도래할 가능성이 크다"고 말했다.

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그는 자신이 이끄는 테슬라가 범용 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'를 개발 중인 점을 언급하며 "5년 안에 최소 1억 대에서 최대 10억 대의 휴머노이드 로봇이 노동 현장에 투입될 수 있다"고 예상했다.

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그는 경제 성장 속도 역시 급격히 빨라질 것이라는 주장도 내놓았다.

앞서 머스크는 지난 5월 포브스 인터뷰에서 "향후 5~6년 안에 세계 경제 규모가 지금의 두 배 수준으로 커질 가능성이 있다"고 주장했다.

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또한 머스크는 올해 초 한 팟캐스트에서는 "앞으로 은퇴를 위해 돈을 모아둘 필요조차 없어질 수 있다"며 "AI 시대에는 노후 대비를 위한 저축 자체가 의미를 잃게 될 것"이라는 예측도 했다.

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AI 낙관론자들은 인간의 노동 필요성이 크게 줄어드는 대신 기본소득과 같은 새로운 사회 시스템이 구축돼 의료, 주거, 여가 등 필수 서비스가 보장될 가능성을 제시하고 있다.

반면 AI가 인류를 더 나은 미래로 이끌 것이라는 주장에 동의하지 않는 전문가들도 적지 않다.

에너지 연구자인 크리스 마텐슨 박사는 최근 AI 개발 경쟁을 성경 속 '바벨탑'에 비유했다. 그는 "인간이 신과 같은 위치에 오를 수 있다고 믿는 오만함이 결국 큰 재앙을 불러올 수 있다"며 과도한 낙관론을 경계했다.

호주의 미래학자인 로키 스코펠리티 교수는 AI 자체보다 이를 어떻게 관리하느냐가 더 중요하다고 강조했다.

그는 "앞으로 가장 큰 변화는 단순히 로봇이 사람의 일자리를 빼앗는 것이 아니라 소득이 노동과 분리되는 현상"이라며 "AI는 엄청난 풍요를 만들어낼 수 있지만 자동으로 공정성을 보장하지는 않는다. 앞으로는 기술보다 소유권이 더욱 중요한 시대가 될 것"이라고 분석했다.

또 "앞으로의 핵심 질문은 AI가 사람을 대체하느냐가 아니라 로봇과 데이터, AI를 누가 소유하느냐"라며 "AI는 산업혁명 이후 처음으로 사람들이 왜 일하는지에 대한 이유 자체를 바꿀 수도 있다"고 전망했다.

실제로 국제기구들도 AI가 노동시장에 미칠 영향을 잇달아 경고하고 있다.

국제통화기금(IMF)은 전 세계 일자리의 약 40%가 AI의 영향을 받을 것으로 분석했으며, 선진국에서는 그 비율이 60%까지 높아질 것으로 전망했다.

글로벌 투자은행 골드만삭스는 전 세계 약 3억 개의 정규직 일자리가 자동화 위험에 놓여 있다고 추산했다.

반면 세계경제포럼(WEF)은 2030년까지 AI 등 신기술의 영향으로 9200만 개의 일자리가 사라지는 대신 1 억7000만 개의 새로운 일자리가 생겨 결과적으로 약 7800만 개의 순증 효과가 발생할 것으로 내다봤다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com