5년 만에 1000㎞ 떨어진 곳서 재회한 반려견…"포기하지 않았다"

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 집을 나간 뒤 행방이 묘연했던 반려견이 5년 만에 1000㎞ 이상 떨어진 곳에서 발견돼 원래 가족과 극적으로 재회했다. 뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 네브래스카주 링컨에 거주하는 인마쿨라다 잭먼은 지난 2021년 반려견 '총(Chong)'이 집을 탈출한 뒤 흔적도 없이 사라졌다고 밝혔다. 가족은 오랜 시간이 흘렀지만 반려견이 언젠가는 돌아올 것이라는 희망을 버리지 않았다.

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잭먼은 美 지역방송 WKRC와의 인터뷰에서 "우리는 계속 총을 찾았다"며 "예전에 살던 동네를 찾아가 차를 몰며 혹시 누군가가 총을 산책시키고 있지는 않은지, 길을 떠돌고 있지는 않은지 계속 살펴봤다"고 말했다.

기적 같은 소식은 실종 5년 만에 찾아왔다.

한 지인이 SNS에 올라온 동물보호소 게시물을 보내왔는데, 그 안에는 총이 네브래스카주에서 약 1033㎞ 떨어진 인디애나주의 한 트럭 정류장 뒤편에서 발견됐다는 내용이 담겨 있었다.

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잭먼은 즉시 동물보호소에 연락해 총을 데려오겠다는 뜻을 전했다.

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하지만 예상치 못한 문제가 있었다.

보호소 측은 총이 실종된 이후 누군가 새로운 마이크로칩을 등록한 사실을 확인했다며, 규정에 따라 먼저 해당 마이크로칩 등록자에게 연락해 인수 의사를 확인해야 한다고 설명했다.

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보호소 직원들은 원래 가족에게 안타까운 마음을 전하며, 등록자가 3일 안에 나타나지 않으면 원래 가족에게 반려견을 돌려줄 수 있다고 안내했다.

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잭먼은 "직원들이 다른 사람이 연락하지 않기를 모두 함께 바라고 기도하고 있다고 말해줬다"고 당시를 떠올렸다.

다행히 정해진 기간이 끝날 때까지 새로운 등록자는 보호소에 나타나지 않았다.

결국 총은 법적 절차를 거쳐 다시 잭먼 가족에게 돌아갔다.

공개된 영상에는 오랜만에 주인을 만난 총이 처음에는 낯설고 혼란스러운 반응을 보이다가 곧 잭먼의 품에 안겨 몸을 기대고 기쁜 듯 짖는 모습이 담겼다.

잭먼은 이번 재회가 반려동물을 잃어버린 사람들에게 희망이 되기를 바란다고 말했다.

그녀는 "절대 희망을 잃지 말라"며 "우리도 5년이라는 시간이 걸렸지만 결국 총을 다시 찾을 수 있었다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com