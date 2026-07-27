공기정화 반려나무 지역아동센터에 전달…KB국민카드 임직원 식물 키움 봉사 진행

◇KB국민카드가 임직원이 키운 반려나무를 지역아동센터에 전달했다. 사진제공=KB국민카드

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KB국민카드가 임직원이 직접 키운 반려나무를 지역아동센터에 기부했다.

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2019년부터 이어온 '키움봉사'의 일환으로, 임직원이 직접 반려나무(공기정화식물)를 키운 뒤 지역아동센터에 전달하는 사회공헌 프로그램이다.

임직원들이 정성껏 키운 반려나무는 지역아동센터에 전달됐는데, 생활 공간을 보다 쾌적하게 조성하는 것은 물론, 식물을 직접 돌보고 가꾸는 경험을 통해 생명의 소중함과 환경의 가치를 자연스럽게 배울 수 있도록 했다.

지난해 반려나무를 전달받은 지역아동센터에서는 아이들이 식물에 이름을 붙이고 직접 물을 주며 돌보는 활동을 이어갔다. 반려나무는 단순한 기부 물품을 넘어 아이들이 생명의 소중함을 배우고 식물을 돌보는 즐거움을 경험하는 매개체로 활용되며 긍정적인 반응을 얻었다.

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임직원의 자발적 참여로 진행된 이번 활동은 반려나무를 직접 키우고 나누는 과정 자체가 생활 속 친환경 실천으로 이어졌으며, 참여한 임직원에게는 녹색생활 실천에 따른 '탄소중립포인트'가 지급됐다.

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KB국민카드 관계자는 "임직원들이 정성을 담아 키운 반려나무가 아이들에게 생명의 소중함과 환경의 가치를 배우는 작은 계기가 되길 바란다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com