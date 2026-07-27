태국 도로에서 옷 벗고 교통정리한 한국인…"왜 그런거야?"

사진출처=틱톡

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 방콕의 번화가 한복판에서 도로 혼잡을 유발한 한국인 남성이 경찰에 체포됐다.

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조사 결과 남성은 수년간 태국에 불법 체류해 온 것으로 확인됐다.

채널7 등 현지 매체에 따르면 51세 한국인 남성 A씨는 지난 24일 방콕 통로 지역의 도로 한복판에서 차량을 향해 손짓하며 교통을 통제하는 듯한 행동을 했다.

공개된 영상을 보면 그는 상의를 벗고 검은색 반바지와 운동화만 착용한 채 도로 중앙에 서서 손으로 차량의 진행 방향을 지시하는 모습이 담겼다.

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갑작스러운 행동에 운전자들은 남성을 피하기 위해 속도를 줄였고, 일대에는 일시적인 교통 정체가 발생했다. 다행히 차량 충돌이나 인명 피해는 발생하지 않았다.

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현지 주민들과 오토바이 택시 기사들은 이 남성을 평소에도 알고 있었다고 전했다.

이들은 남성이 인근 호텔에서 머물고 있었으며 평소에는 단정한 복장으로 인근 식당에서 식사하는 모습을 자주 봤다고 말했다.

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일부 주민들은 약물 복용 관련 가능성을 제기하기도 했다. 하지만 현지 경찰은 이러한 주장에 대해 공식적으로 확인하지 않았다.

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주민들은 남성이 평소 난폭한 행동을 한 적은 없었다고 전하면서도, 차량이 오가는 도로 한복판에 들어간 행동은 본인과 운전자 모두를 위험에 빠뜨릴 수 있었다고 우려했다.

영상이 공개된 후 경찰은 25일 남성을 체포했다.

조사 결과 그는 태국 비자의 체류 기간이 만료된 이후에도 수년간 출국하지 않고 불법 체류한 것으로 확인됐다.

현재 남성은 출입국관리법 위반 혐의로 구금된 상태이며, 관련 법적 절차를 거친 뒤 강제 추방될 예정이라고 경찰은 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com