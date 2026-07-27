파리바게뜨, 여름 디저트 신제품 망고밤샌드, 제로투톤바 출시

제공=파리바게뜨

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파리바게뜨가 여름철 시원하게 즐길 수 있는 신제품 '망고밤샌드'와 '제로투톤바' 2종을 출시했다.

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'망고밤샌드'는 부드럽고 촉촉한 샌드 시트에 달콤한 망고와 상큼한 요거트 크림을 가득 채운 제품이다.

'과일 폭탄' 콘셉트에 맞춰 큼직한 망고 과육을 넣어 풍부한 식감과 비주얼을 살렸으며, 진한 망고 풍미와 산뜻한 요거트의 조화가 특징으로 차갑게 먹으면 더욱 상큼한 맛을 즐길 수 있다.

제공=파리바게뜨

'제로투톤바'는 칼로리와 설탕, 당류를 모두 뺀 '제로' 콘셉트의 과일 소르베 아이스바다.

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두 가지 과일을 층으로 쌓은 투톤 디자인이 특징이며, 딸기와 블루베리의 상큼달콤하고 청량한 맛을 즐길 수 있는 '제로투톤바베리베리', 부드러운 망고와 상큼한 패션프룻의 조합이 특징인 '제로투톤바망고패션프룻' 2종으로 구성됐다.

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이번 신제품은 파리바게뜨의 '밥 먹고 파바 고?' 캠페인의 일환으로, 식사 후 디저트를 즐기는 소비자들의 라이프스타일을 반영해 '식사 후 파리바게뜨'라는 새로운 일상 루틴을 제안한다.

파리바게뜨 관계자는 앞으로도 트렌드를 반영한 다양한 디저트와 간식 제품을 지속적으로 선보일 계획이라고 밝혔다.