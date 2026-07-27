호텔서 숨진 20대 사우디 왕자, 충격적인 부검 결과 나왔다

사진출처=SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 지난해 11월 영국 런던의 한 고급 호텔에서 숨진 채 발견된 사우디아라비아 왕자의 사망 원인이 다량의 알코올과 여러 약물을 함께 복용한 데 따른 심정지였던 것으로 확인됐다.

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텔레그래프 등 영국 매체들에 따르면 런던 검시법원은 압둘라 빈 파하드 빈 압둘라 빈 압둘아지즈 빈 잘라위 알사우드(29) 왕자의 사망과 관련한 심리를 열고 약물과 알코올의 복합적인 영향으로 심정지가 발생했다는 결론을 내렸다.

법원에서 공개된 독성 검사 결과에 따르면 왕자의 혈중알코올농도는 0.222%로 영국의 법정 음주운전 기준치인 0.08%의 약 3배에 달했다.

또한 체내에서는 파티용 마약으로 알려진 감마하이드록시부티르산(GHB)과 항불안제 자낙스(Xanax·성분명 알프라졸람)도 함께 검출됐다.

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왕자는 지난해 11월 25일 런던 켄싱턴에 위치한 메리어트 호텔 객실 욕실에서 객실 청소 직원에 의해 쓰러진 채 발견됐다. 해당 호텔은 1박 숙박료가 약 800달러(약 120만원)에 달하는 고급 호텔이다.

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신고를 받고 출동한 구급대가 현장에서 심폐소생술을 실시했지만 끝내 회복하지 못했고, 현장에서 사망 판정을 받았다.

검시 과정에서는 왕자가 사망하기 약 3개월 전 런던의 재활 전문 의료기관에서 입원 치료를 받은 사실도 공개됐다.

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당시 그는 알코올과 벤조디아제핀계 약물, 그리고 항불안제 의존 증상을 치료하기 위한 프로그램에 참여했던 것으로 전해졌다.

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담당 의사는 법원에 제출한 진술서에서 "왕자는 치료 과정에 적극적으로 참여했고 다른 환자들과도 원만한 관계를 유지했다"며 "입원 당시 우울감과 불안 증상이 있었지만 치료를 마친 뒤에는 안정감을 되찾은 것으로 평가됐다"고 밝혔다.

그는 퇴원 이후 예정됐던 화상 진료에는 참석하지 않았지만 당시 의료진은 특별히 위험한 상태로 판단하지 않았다고 설명했다.

왕자는 이후 영국 머지사이드주 세인트헬렌스에 있는 재활센터에서도 추가 치료를 받은 뒤 지난해 10월 퇴원한 것으로 알려졌다.

부검 결과 왕자는 특별한 급성 또는 만성질환을 앓고 있지는 않았으며, 직접적인 사인은 약물과 알코올의 복합적인 영향으로 인한 심정지로 확인됐다.

사망 직전 CCTV에는 왕자가 호텔 밖으로 나가 담배를 피우는 모습이 마지막으로 촬영된 것으로 조사됐다.

왕자의 사망 당시 사우디 왕실은 공식 성명을 통해 "압둘라 빈 파하드 빈 압둘라 빈 압둘아지즈 빈 무사이드 빈 잘라위 알사우드 왕자가 해외에서 별세했다"며 "천국에서 안식을 갖기를 기원한다"고 애도했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com