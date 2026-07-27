"평생 모은 돈으로 성형수술" 30대 여성 2시간 만에 돌연 숨져

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 평생 모은 돈으로 지방흡입과 가슴 확대수술을 받던 30대 콜롬비아 여성이 수술 도중 숨지는 사고가 발생했다.

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유족은 의료 과실 가능성을 제기했고, 현지 검찰은 정확한 사망 경위에 대한 수사에 착수했다.

미러 등 외신들에 따르면 콜롬비아 바랑키야에 살던 두 아이의 엄마 사라 밀레나 에체베리아 알센드라(31)는 최근 지역 성형외과에서 지방흡입과 가슴 확대수술을 받던 중 응급상황이 발생해 끝내 숨졌다.

약 7시간 동안 수술을 받을 예정이었지만 시작된 지 약 2시간 만에 남편은 아내의 상태가 위중하다는 소식을 들었고, 결국 사망했다는 통보를 받았다.

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남편은 "아내는 건강했고 수술 전 시행한 모든 검사에서도 이상이 없었다"며 사고 원인을 명확히 밝혀달라고 촉구했다.

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유족에 따르면 부부는 수술 비용 약 6530만 콜롬비아 페소(약 2900만원)를 수년간 모은 것으로 전해졌다.

남편은 "그 돈은 평생 모은 저축이었다. 인생의 절반을 모아 마련한 돈이나 다름없다"고 말했다.

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숨진 사라는 당초 체중이 약 100㎏이었지만 담당 의사로부터 체중을 줄여야 수술이 가능하다는 설명을 들었다.

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이후 그녀는 식단 조절과 운동을 병행하며 약 5개월 동안 30㎏ 이상을 감량했다.

남편은 "아내는 수술을 받기 위해 정말 열심히 노력했다"며 "30㎏이 넘게 체중을 줄인 뒤 여러 검사를 받았고 모든 결과가 양호하다는 판정을 받았다"고 설명했다.

가족은 사라가 혈색소(헤모글로빈) 수치를 높이기 위한 치료까지 받은 뒤 최종적으로 수술 적합 판정을 받았다고 밝혔다.

사라가 갑작스럽게 세상을 떠나자 가족은 수술 과정에서 과실이 있었는지 철저한 조사가 필요하다고 촉구했다.

병원 측은 사망 경위에 대한 공식 입장은 내놓지 않은 것으로 전해졌다.

현재 사라의 시신은 법의학 기관으로 옮겨져 부검이 진행 중이며, 검찰은 정확한 사망 원인과 의료진의 형사상·민사상 책임 여부를 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com