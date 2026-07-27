청호나이스, 자사몰 성장세 6월 매출 증가…"고객 점접 확대 영향"

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청호나이스의 고객접점 확대 노력이 성과로 이어지고 있다. 27일 청호나이스에 따르면 지난 4월 새롭게 구축한 자사몰 '청호나이스몰'의 지난 6월 매출이 전년 동월 대비 300% 늘엇다.

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청호나이스몰은 제품별 정보와 렌탈 조건을 직관적으로 제공, 고객이 자신의 생활환경과 필요에 맞는 제품을 편리하게 선택할 수 있도록 한 게 특징이다. 상담 신청부터 계약과 결제, 배송·설치 정보 확인까지 온라인에서 진행할 수 있다. 계약 이후에도 계약 내용과 이용 현황을 간편하게 확인할 수 있는 게 특징이다.

청호나이스는 자사몰을 중심으로 신제품과 주요 제품 정보를 제공하고, 시즌별 프로모션과 고객 혜택도 지속적으로 확대하고 있다. 최근 청호나이스몰에서는 본격적인 여름철을 맞아 얼음정수기 구매 고객을 대상으로 '시원시원한 청호 페스타'도 진행 중이다.

청호나이스 관계자는 "고객의 관점에서 자사몰의 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 고도화하고, 차별화된 혜택을 제공할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com