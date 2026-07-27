'편의성 극대화' 소니코리아, 올인원 슈퍼 줌 카메라 'RX10 V' 선보여

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소니코이라가 올인원 슈퍼 줌 카메라 'RX10 V(RX10M5)'를 출시했다고 27일 밝혔다. RX10 시리즈의 5세대 모델로, 지난 2017년 출시한 RX10M4 이후 9년만에 선보이는 후속 제품이다.

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소니코리아에 따르면 RX10M5는 하나의 비디로 광각부터 초망원 화각까지 촬영이 가능한 게 특징이다. 약 2010만 화소에 1.0인치 적층형 엑스모어 RS (Exmor RS) CMOS 센서와 BIONZ XR 이미지 프로세싱 엔진을 탑재했다. 비구면 ED(Extra-low Dispersion) 렌즈 2매와 Super ED 렌즈 1매를 비롯해 총 8개의 ED 렌즈를 내장해 망원 렌즈에서는 색수차를 효과적으로 보정하고 전체 줌 대역에 걸쳐 높은 콘트라스트와 선명한 화질을 경험할 수 있다.

광학식 손떨림 보정을 지원하는 ZEISS Vario-Sonnar T 24-600mm 고배율 줌 렌즈를 채택, 일상은 물론 스포츠나 야생동물 촬영까지 폭 넓게 활용할 수 있다. 일반 접사 촬영은 24mm에서는 약 3cm까지, 600mm에서는 약 72cm까지 근접 촬영이 가능하다.

RX10M5는 4K 120p 영상 촬영을 지원, 4K 해상도에서 최대 5배의 부드러운 슬로모션 영상 제작이 가능하다. 액티브 모드를 통해 핸드헬드 촬영 시 촬영 안정성을 높였다. 멀티 인터페이스(MI) 슈를 호환 가능한 마이크(별매)와 함께 사용 시 오디오를 디지털 신호로 직접 전송해 고품질의 음성을 녹음할 수 있다. AI 기반의 오토 프레이밍 기능[9]을 통해 피사체를 자동으로 인식하고 화면 중앙에 배치함으로써 최적의 구도도 구현한다.

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소니코리아 관계자는 "RX10M5는 광각부터 초망원 화각까지 지원해 일상, 스포츠, 야생동물 촬영 등 다양한 환경에서 폭넓게 활용 가능하다"며 "AF 기술, 초망원 화각까지 지원하는 일체형 렌즈 설계가 한데 더해져 사용자의 창의적인 표현을 뒷받침할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com