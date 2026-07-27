하나투어, 고객 만족도 지수 상승세…2분기 87점 최고치 경신

하나투어의 고객만족도 지표(HCSI)가 최근 상승세를 보이고 있다. HCSI는 기업 하나투어가 여행 상품을 이용한 고객을 대상으로 경험을 토대로 만족도와 기대 수준 등을 측정해 점수화한 고유의 고객만족지수다.

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27일 하나투어에 따르면 올해 2분기 HCSI는 87점을 기록했다. 2019년 팬데믹 이전 70점대에 머물렀으나, 하나팩 2.0 출시 이후 80점대로 올라섰고 이후 최근 2년여간 80점대 중반을 유지해 왔다. 이후 지난 1분기 처음으로 87점에 진입하며 상승세를 보였다.

상승세의 핵심 요인으로는 VOC(고객 의견) 기반 상품 개선이 꼽힌다. 하나투어는 반복적으로 접수되는 불편 사항을 상품 담당자가 정밀 분석하고, 이를 실제 일정 및 서비스 개편으로 연결해 고객 경험 개선에 반영하고 있다. 하나투어는 고객 경험 리스크를 선제적으로 발굴해 개선 과제로 연결하는 '고객경험 체크인' 활동도 추진 중이다.

품질 개선은 실적으로도 이어지고 있다. 올해 2분기 기준 전체 중고가 기획상품의 GMV(총 거래액)는 약 55%로, 집계 이래 최고치를 기록했다. 특히 중장거리 상품에서는 중고가 기획 상품의 GMV 비중이 77%까지 올랐다.

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하나투어 관계자는 "상품의 질적 향상을 위해 차별화된 여행 경험을 제공하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com