JW 메리어트 제주, 2025 총지배인&호텔 어워드서 2관왕 올라

◇JW 메리어트 제주] 로비 전경

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JW 메리어트 제주 리조트&스파(JW 메리어트 제주)가 메리어트 인터내셔널 중화권 제외 아시아·태평양(APEC) 에서 주관한 2025 총지배인 & 호텔 어워드(2025 GM & Hotel Awards)에서 2관왕에 올랐다. 2025 총지배인 & 호텔 어워드는 메리어트 인터내셔널 아태 지역 호텔들의 혁신 사례와 탁월한 성과를 평가하는 프로그램이다.

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27일 JW 메리어트 제주에 따르면 2025 총지배인 & 호텔 어워드에서 F&B 혁신 리더십 총지배인 부문·최고 F&B 매출 성장 부문에서 럭셔리 브랜드 카테고리 최고 호텔로 선정됐다. 제주 지역 고유의 식재료와 문화를 기반으로 한 차별화된 미식 경험이 실질적인 매출 성장과 지속 가능한 비즈니스 모델로 인정을 받은 셈이다.

JW 메리어트 제주는 2025년 메리어트 인터내셔널 럭셔리 다이닝 시리즈 '잊혀진 풍미(Forgotten Flavors)'에서 제주 해녀와 지역 생산자의 이야기를 레스토랑 '여우물'에서 제주 문화와 계절을 담아 낸 미식 경험으로 풀어냈다. 이 같은 방향성은 BBC 스튜디오(BBC Studios)가 제작한 넷플릭스(Netflix) 시리즈 'Ed & Ryu: 열두바다(Ed & Ryu: Mad About Seafood)'를 통해 전 세계 시청자에게 전달되는 성과로 이어졌다. 우드 파이어 그릴 다이닝 레스토랑 '더 플라잉 호그'는 세계 미식 가이드 '라 리스트 월드 톱 1000 레스토랑'에 2년 연속(2025?2026) 선정되며 글로벌 미식 경쟁력을 인정받기도 했다.

◇이민영 JW 메리어트 제주 총지배인.

JW 메리어트 제주는 7월 초부터 제주관광공사와 함께 프리미엄 웰니스 프로그램 '제주 숲의 여정(Jeju Forest Journey)'을 선보이고 있다. 서귀포 치유의 숲과 제주 전통 도시락 문화 '차롱'을 연계해 제주의 자연과 식문화를 함께 경험할 수 있도록 하는 형태로 다이닝을 넘어 지역의 이야기와 문화를 체험하는 고객 경험으로 확장했다. 8월부터는 조식을 전면 리뉴얼하여 다양한 국적과 고객의 특성 및 계절성을 반영한 뷔페를 도입한다.

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이민영(Chris Lee) JW 메리어트 제주 총지배인은 "사원부터 매니저, 리더까지 현장의 모든 구성원이 최상의 고객 경험을 위해 함께 고민하고 노력한 결과가 글로벌 럭셔리 다이닝의 새로운 기준을 만들었다"며 "지역 고유의 문화를 녹인 새로운 F&B 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com