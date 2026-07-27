'동화책 읽어 드려요" 한진 소속 항공사 5곳, 목소리 재능기부 캠페인 진행

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대한항공을 포함한 한진그룹 소속 항공사 5곳 임직원이 최근 목소리 재능기부 캠페인 '베터 투모로 스튜디오(Better Tomorrow Studio)'를 진행했다. 오디오북으로 동화책을 만든는 사회공헌활동 일환이다.

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27일 대한항공에 따르면 지난 24일 오후 서울 강서구 대한항공 본사에서 진행된 목소리 재능기부 캠페인에는 5곳 항공사 임직원 20여 명이 참여했다. 지난해 대한항공과 아시아나항공 합동으로 사회공헌활동을 진행한 데 이어 올해는 진에어, 에어부산, 에어서울 임직원이 합류해 의미를 더했다.

사회공헌활동에는 목소리 재능기부에 뜻을 함께하고자 하는 임직원들의 자발적인 지원으로 진행됐다. 영어 도서 녹음 참여자의 경우 원활한 전달력을 고려해 영어를 자유롭게 구사할 수 있는 지원자를 우선 선발했다. 이들은 전문 성우의 트레이닝을 받은 뒤 리허설을 거쳐 각자 맡은 분량의 동화책을 읽고 녹음했다.

이번 목소리 재능기부 캠페인으루 제작된 오디오북은 한국어 동화 6종, 영어 동화 2종 등 총 8종이다. 항공사라는 회사 특성을 살려 아이들이 여행과 문화를 간접 체험할 수 있는 책으로 구성했다. 올해는 영어 학습에도 도움이 되도록 영어 오디오북 제작을 새롭게 추가했다.

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녹음과 편집 등 제작을 마친 오디오북은 독서 보조 기기에 담아 손쉽게 재생할 수 있도록 했다. 한진그룹은 독서 보조 기기를 오디오북과 동일한 동화책 400권(총 50세트)과 함께 독서 소외계층 아동들에게 전달할 예정이다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com