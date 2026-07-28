[SC 헬스칼럼] 1㎜ 스마일프로, 여름 시력교정 두려워하지 않는 이유

"원장님, 수술은 받고 싶은데, 여름이라 좀 그렇죠?"

Advertisement

요즘 같은 한 여름이 되면 진료실에서 종종 듣는 말이다. 이때 필자는 "여름이야말로 스마일라식에 가장 좋은 시기"라고 한결같이 답한다.

이유는 간단하다. 시력교정술은 결국 '얼마나 잘 회복하느냐'가 관건인데, 여름은 방학과 휴가가 있어 회복에만 집중할 수 있는 계절이기 때문이다. 게다가 스마일라식, 스마일프로는 회복 속도 자체가 다른 수술과 다르다. 오늘은 여름철 수술에 대한 흔한 걱정들을 하나씩 풀어본다.

덥고 습한 여름에 수술하면 덧나지 않을까 걱정하는 사람이 많은데, 이는 수술 방식의 차이에서 비롯된 오해다.

Advertisement

라식·라섹은 각막을 넓게 절개하기에 상처가 크고 회복도 더디다. 반면 스마일은 각막을 단 1.0㎜ 정도만 절개한다. 라식의 20분의 1 수준이다. 상처가 작으니 회복이 빠르고, 그만큼 외부 환경에 노출되는 위험 구간도 짧아진다. 수술 다음 날부터 물 세안이 가능할 정도다.

Advertisement

여름이라서 못 하는 것이 아니라, 스마일이기 때문에 여름에도 안심할 수 있는 것이다.

세균 번식이 쉬운 여름철, 감염을 걱정하는 사람도 있는데, 기우에 불과하다. 스마일라식, 스마일프로는 1.0㎜대 극최소절개로 세균이 침투할 통로 자체가 작다. 또 모든 수술실을 무균 클린룸으로 운영하며 헤파필터, 양압 시설, 항온·항습 설비를 갖춰 계절과 상관없이 일정한 청정도를 유지하기 때문이다.

Advertisement

여름철엔 결막염 등 눈병 걱정도 많다. 결막염은 각막이 아닌 결막의 염증이라, 일시적 증상이면 치료 후 진행할 수 있다. 다만 염증이 심할 땐 가라앉은 뒤 진행하는 것이 안전하며, 수술 전 정밀검사와 전문의 판단으로 가장 안전한 시기를 함께 조율한다.

Advertisement

요즘 대세 수술인 스마일수술은 여러모로 장점이 많은 시력교정 수술이다. 절개가 작은 만큼 통증도 거의 없고 회복도 훨씬 빠르다. 수술 다음 날부터 일상생활이 가능할 정도라, 금요일에 수술받고 월요일에 출근하거나 방학 첫 주에 수술하고 남은 방학이나 휴가를 온전히 즐기는 사람이 많다. 휴가를 통째로 회복에 반납하지 않아도 되는 것, 그것이 스마일의 진짜 장점이다.

빠른 회복에도 몇 가지는 주의가 필요하다. 자외선이 평소보다 강하기 때문에 외출 시 선글라스나 모자를 착용하고, 한낮 외출은 줄이는 것이 좋다. 땀은 살짝 닿는 정도는 괜찮지만 눈 주변을 세게 문지르는 건 피하고, 격렬한 스포츠 활동은 2~4주 자제한다. 물놀이는 감염 위험 때문에 최소 3~4주는 미루는 것이 안전하다. 장거리 비행을 앞두고 있다면 3~4일 정도 회복 후 탑승을 권하며, 인공눈물을 챙기면 좋다.

안구건조증은 수술 중 각막 신경 손상 정도와 관련이 깊은데, 스마일수술은 1.0㎜ 정도의 절개로 신경 손상을 최소화해 에어컨 아래에서도 상대적으로 눈이 덜 뻑뻑하다. 다만 수술 직후엔 일시적 건조감이 있을 수 있으니, 바람을 직접 쐬는 시간을 줄이고 인공눈물을 함께 사용하는 것이 좋다.

방학을 맞은 대학생, 휴가를 계획 중인 직장인이라면 불편한 안경과 렌즈를 벗는데 지금이 더없이 좋은 기회다. 정기 검진과 안약 점안만 잘 지킨다면, 검증된 시설과 의료진을 믿고 계절과 상관없이 안심하고 받을 수 있다.

도움말=전주 온누리안과병원 정영택 병원장