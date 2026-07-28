출산 앞둔 21세 임신부 피살…뱃속 태아 사라져 '발칵'

오토바이를 뒷좌석에 타고 있는 피해자. 사진출처=SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 콜롬비아에서 출산을 불과 몇 주 앞둔 20대 임신부가 납치된 뒤 잔혹하게 살해돼 충격을 주고 있다.

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특히 뱃속 태아가 사라져 현지 사회는 발칵 뒤집어졌다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 콜롬비아 남서부 칼리 인근 폴보리네스에 사는 마리아 카밀라 포토시(21)는 지난 15일(이하 현지시각) 오토바이를 뒷좌석에 타고 이동하는 모습이 마지막으로 목격된 뒤 실종됐다.

임신 8개월째였던 그녀는 첫아이의 출산을 몇 주 앞둔 상태였다.

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포토시는 실종된 지 며칠 뒤인 20일 자택에서 약 6㎞ 떨어진 곳에서 숨진 채 발견됐다.

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경찰은 담요 여러 장으로 덮인 시신에서 다수의 흉기에 찔린 상처를 확인했다.

수사당국은 범인이 포토시의 태아를 강제로 꺼낸 뒤 달아난 것으로 보고 있으며, 범행에는 최소 4명 이상이 가담했을 가능성에 무게를 두고 있다. 칼리시는 사건 해결과 용의자 검거를 위해 6만 2000달러(약 9000만원)의 현상금을 내걸었다.

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포토시의 어머니는 현지 방송과의 인터뷰에서 "내 손녀가 살아 있다는 희망을 아직 버리지 않고 있다"며 "아이를 데리고 있는 사람들이 양심이 있다면 제발 돌려보내 달라"고 호소했다.

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유족에 따르면 포토시는 실종 당일 남자친구 가족의 집에 머물고 있었다.

그녀는 최근 임산부 모임에서 알게 된 여성으로부터 "아기 선물을 받으러 함께 가자"는 전화를 받고 집을 나섰다.

이 여성은 이후 공개된 CCTV 영상에서 포토시를 태운 오토바이를 운전한 인물로 확인됐다.

포토시의 언니는 "그날 동생은 산부인과 진료 예약이 잡혀 있었다"며 "아이 아버지가 약속 장소로 마중을 갔지만 동생이 없어서 걱정하기 시작했다"고 전했다.

경찰은 현재 용의자들의 행방을 추적하는 한편, 태아의 생존 여부와 정확한 범행 경위 등을 계속 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com