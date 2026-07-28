"우울 증상 젊은 성인, 지방간 위험 최대 2배 이상 높아"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 우울 증상이 있는 한국 젊은 성인은 그렇지 않은 사람에 비해 지방간 위험이 약 2배 높으며, 우울 증상이 심할수록 지방간 위험도 증가한다는 연구 결과가 나왔다.

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가톨릭대학교 서울성모병원 가정의학과 허연(공동제1저자), 을지대학교 의정부을지대병원 정신건강의학과 오상훈(공동제1저자), 고려대학교 구로병원 가정의학과 남가은(교신저자) 교수 연구팀은 2014~2022년 국민건강영양조사(KNHANES)에 참여한 19~44세 성인 1만 955명 중 B형 또는 C형 간염 양성 판정을 받았거나 중등도 이상의 음주를 하는 사람 등을 제외한 뒤, 최종 7831명을 대상으로 우울 증상과 지방간의 연관성을 분석했다. 우울 증상은 국제적으로 널리 사용되는 선별도구 PHQ-9(Patient Health Questionnaire-9) 설문을 이용해 평가했으며, 지방간은 지방간 지수(HSI, Hepatic Steatosis Index)를 활용해 정의했다.

우울 증상이 있는 군(PHQ-9 10점 이상)에서는 지방간 유병률이 33.9%로, 우울 증상이 없는 군의 23.8% 보다 유의하게 높았다. 이 결과는 다양한 사회경제적 요인과 생활습관, 동반질환을 보정한 후에도 우울 증상이 있는 사람은 지방간 위험이 약 2배 높은 것으로 나타났다.

우울 증상의 정도에 따라서도 지방간 위험이 증가하는 경향이 확인됐다. 최소 수준의 우울 증상군(PHQ-9 0~4점)에 비해 중등도 우울 증상군(PHQ-9 10~14점)은 지방간 위험이 약 1.95배, 중증 우울 증상군(PHQ-9 15점 이상)은 약 2.41배 높은 것으로 나타났다. 또한 비만이나 이상지질혈증이 있는 청년층에서는 우울 증상과 지방간의 연관성이 더욱 강하게 나타나는 상호작용이 통계적으로 확인됐다. 이는 대사적으로 취약한 청년일수록 우울 증상이 지방간에 미치는 영향이 더 크다는 의미로 해석된다.

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기존 우울 증상과 지방간 연구들은 대부분 중·장년층, 서양인, 특정 고위험군을 중심으로 진행되어, 대사 이상이 비교적 이른 시기에 나타나고 생활습관 개선 등을 통해 회복 가능성이 높은 젊은 아시아인을 대상으로 한 연구는 부족했다. 이번 연구는 이러한 한계를 보완하기 위해 우리나라 젊은 성인을 대표하는 표본을 대상으로 우울 증상과 지방간의 연관성을 분석한 첫 연구로서 의미를 가진다.

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가톨릭대학교 서울성모병원 가정의학과 허연 교수는 "이번 연구는 실제 진료 현장에서 젊은 시기부터 나타난 만성질환이 노년기 건강과 예후에 영향을 미치는 사례를 자주 접하면서 시작됐다"며 "연구 결과 우울 증상이 단순한 정신건강 문제를 넘어 지방간과 같은 대사질환과도 밀접한 관련이 있음을 확인한 만큼, 우울 증상을 호소하는 청년에서는 정신건강 평가뿐 아니라 체중, 혈당, 지질 수치, 간 건강 등 대사 건강도 함께 살펴보는 통합적인 관리가 필요하다"고 강조했다.

고려대학교 구로병원 가정의학과 남가은 교수는 "청년기의 지방간은 향후 간질환과 심혈관질환 위험 증가로 이어질 수 있는 만큼, 우울 증상을 보이는 젊은 성인을 조기에 발견하고 적절히 관리하는 것이 중요하다"며 "향후 전향적 연구를 통해 우울 증상과 지방간 간의 인과관계를 규명할 필요가 있다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com