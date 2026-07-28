"아시아인 비만, 체질량지수만으로 진단해선 안 돼"

[스포츠조선 장종호 기자] 비만은 전 세계적으로 약 8억 명이 앓고 있는 대표적인 만성질환으로, 아시아·태평양 지역에서도 성인 5명 중 2명이 과체중 또는 비만에 해당할 만큼 흔하다. 그동안 비만 여부는 주로 체질량지수(BMI, 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값)로 진단해왔지만, BMI만으로는 체지방이 얼마나 많은지, 어디에 쌓여있는지 알 수 없어 실제 건강 위험을 정확하게 파악하기 어려웠다.

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이러한 한계는 아시아인에게 특히 뚜렷하게 나타난다. 아시아인은 BMI가 정상이더라도 복부와 간, 췌장 등에 지방이 과도하게 쌓이는 경우가 많은데, 이렇게 쌓인 지방은 혈당 조절을 어렵게 만들고 장기 기능을 떨어뜨려 당뇨병과 지방간, 심혈관질환 등의 원인이 된다. 여기에 고령화가 진행되면서 근육량은 적고 지방은 많은 '근감소성 비만'까지 늘어 위험성이 더욱 커지고 있다. 실제로 BMI가 정상 범위(18.5~22.9)인 한국 성인의 32%가 대사질환 위험을 갖고 있는 것으로 보고되기도 했다.

이런 가운데 분당서울대병원 내분비대사내과 임수 교수팀이 아시아인의 비만 진단 체계를 재정립하는 새 기준을 국제 학계에 제안하는 리뷰논문을 발표했다. 이번 연구는 일본, 중국, 인도 등 아시아 비만·당뇨병 분야 석학들이 공동으로 수행했으며, 임수 교수는 제1저자이자 책임저자로 참여했다.

연구진은 2025년 국제 학술지 Lancet 위원회가 발표한 '임상적 비만병' 개념을 바탕으로, 아시아인 특유의 양상을 반영해 구체화했다. 새 기준은 비만을 단순한 체중 문제가 아니라 실제로 합병증이 나타나는지에 따라 진단한다. 체지방은 많지만 별다른 합병증 없이 일상생활에 지장이 없는 상태를 '비만 전단계', 체지방 과다로 중요 장기의 기능 이상 등 합병증이 실제로 발생한 상태를 '임상적 비만병'으로 나눴다.

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임상적 비만병의 진단은 세 단계로 이뤄진다. 먼저 체지방이 과다한지 확인한 뒤, 장기 기능의 이상 여부를 평가해 최종적으로 임상적 비만병을 진단한다. 구체적으로 ▲허리둘레 ▲체지방률 ▲혈당 ▲혈압 ▲콜레스테롤 ▲신장 기능 등이 함께 평가되며, 정밀한 체성분 측정을 위해 이중에너지 X선 흡수계측법(DXA) 또는 전기저항을 이용한 임피던스 기기등이 사용될 수 있다.

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연구팀은 진단 단계에 따라 치료 방향도 달라져야 한다고 밝혔다. 비만 전단계에서는 아직 합병증이 없는 만큼 식습관과 운동 등 생활습관 개선으로 합병증 발생을 예방하고, 임상적 비만병 단계에서는 이미 합병증이 진행된 상태이기 때문에 GLP-1 계열 비만 치료제나 비만대사수술 같은 적극적인 치료가 필요하다고 강조했다. 이러한 치료는 체중을 줄이면서 합병증까지 함께 호전시키는 효과가 있다.

그동안 진료 지침과 보험 기준은 주로 BMI 중심으로 정해져 왔지만, 연구팀이 새롭게 제안한 진단 기준이 적용된다면 BMI는 낮아도 질환 위험이 높은 아시아인 환자들에게 조기 예방과 치료 기회가 넓어질 것으로 기대된다. 나아가 비만을 개인의 의지나 외모 문제가 아닌 만성질환으로 바라보는 인식 전환에도 기여할 것으로 보인다.

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임수 교수는 "아시아인은 체중이 많이 나가지 않아도 내장지방과 간·췌장 지방이 축적돼 당뇨병과 지방간 위험이 높아질 수 있다"며, "비만 진료의 중심을 체중계 숫자에서 체지방의 양과 위치, 장기 기능, 환자의 실제 건강 문제로 옮겨야 한다"고 밝혔다.

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이어, "이번에 제안한 새 기준은 더 많은 사람에게 비만이라는 꼬리표를 붙이기 위한 것이 아니라, 치료가 필요한 사람을 조기에 찾아내고 BMI만으로 비만을 정의하는 기존 방법의 과소 진단과 과잉 진단을 동시에 줄이기 위한 것"이라고 강조했다.

한편, 이번 리뷰논문은 내분비학 분야 세계적 학술지 'Nature Reviews Endocrinology(IF 39.1)'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com