"사랑해, 돈 좀 보내줘" 일론 머스크 사칭한 로맨스 스캠…600만원 송금 피해

테슬라·스페이스X CEO 일론 머스크 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계적으로 유명인들을 사칭해 금전을 요구하는 이른바 '로맨스 스캠' 범죄가 잇따르는 가운데 테슬라·스페이스X CEO 일론 머스크라고 주장하며 돈을 가로챈 남성이 체포됐다.

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요미우리 신문 등 일본매체들에 따르면 일본 구마모토현 경찰은 오카야마현 구라시키시에 거주하는 회사원 A(31)를 사기 혐의로 체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A는 지난해 9월과 12월 신원이 확인되지 않은 공범과 함께 엑스(X·옛 트위터)를 통해 알게 된 구마모토현 가미아마쿠사시의 65세 여성에게 일론 머스크를 사칭하며 접근했다.

이들은 "사랑한다. 내 말을 들어달라", "지금 50만엔을 보내달라", "팬카드를 구입하면 직접 만날 수 있다"는 등의 메시지를 보내 피해자를 속였고, 모두 70만엔(약 600만원)을 송금받은 혐의를 받고 있다.

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조사 과정에서 A는 "피해자가 돈을 송금하도록 한 사실은 맞지만, 다른 부분은 알지 못한다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

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경찰은 A가 피해금 인출이나 암호화폐 환전 등을 담당하는 이른바 '출금책' 역할을 맡았던 것으로 보고 있다.

이에 경찰은 이들의 배후 조직이 있다고 보고 집중 수사 중이다.

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최근 일본에서는 유명 기업인이나 연예인을 사칭해 SNS를 통해 친분을 쌓은 뒤 연애 감정을 이용하거나 투자 등을 미끼로 금전을 요구하는 이른바 '로맨스 스캠' 범죄가 잇따르면서 경찰이 각별한 주의를 당부하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com