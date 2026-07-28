"프로야구 1300만 관중 보인다"…패션업계, 젊은 여성 팬덤 겨냥 '한정판 마케팅' 봇물

지난 19일 443경기 만에 누적 관중 800만 명을 돌파한 2026 KBO리그가 올시즌 사상 첫 관중 1300만 명 시대를 열 것으로 전망되면서, 프로야구 팬덤을 확보하기 위한 경쟁이 뜨겁다.

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패션업계의 경우, 프로야구 흥행의 핵심 축으로 떠오른 젊은 여성팬들의 취향에 맞춘 의류와 굿즈 등을 지속적으로 선보이고 있다. 특히 시즌·이벤트별 기획 상품의 한정 판매를 통해 팬들의 소장 욕구 자극에 공을 들이는 모양새다. 자신의 취향과 '덕질'에 아낌없이 지갑을 여는 최근 소비 패턴과도 궤를 같이한다는 분석도 나온다.

◇잔스포츠 X LG 트윈스 협업 컬렉션. 사진제공=무신사

◇잔스포츠 X LG 트윈스 협업 컬렉션. 사진제공=무신사

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무신사 트레이딩이 공식 유통하는 글로벌 백팩 브랜드 '잔스포츠'는 28일 'LG 트윈스'와 함께 협업 컬렉션을 선보였다. 잔스포츠의 시그니처 백팩 4종과 백팩을 꾸밀 수 있는 키링, 파우치 2종으로, 백팩 디자인에는 LG 트윈스 유니폼에서 착안한 스트라이프 패턴과 엠블럼을 적용했으며 잔스포츠 레드 백팩을 안고 있는 구단 마스코트 '네로' 키링으로 소장 가치를 높였다. 무신사 한정 발매 서비스 '무신사 드롭'을 통해 출시됐는데, 잔스포츠의 시그니처 백팩인 슈퍼브레이크에 LG 트윈스 스트라이프를 적용한 'LG 트윈스 스트라이프' 상품은 한정 수량으로 '우승 연도 기념 캔뱃지 세트'를 추가 구성해 판매한다.

◇미나수 X SSG 랜더스 협업 컬렉션. 사진제공=W컨셉

패션 플랫폼 W컨셉은 최근 국내 스포츠웨어 브랜드 '미나수(MINASOO)'와 프로야구단 'SSG 랜더스'의 협업 컬렉션을 단독으로 선보였다. ▲베이스볼 저지 ▲러닝쇼츠 ▲티셔츠(2종) ▲롱 슬리브 ▲캠프 캡 ▲키체인 백 등 총 7종으로 구성된 이번 협업 상품은 미나수 브랜드 로고에 타자의 역동적인 실루엣을 담은 디자인을 적용했다. 지난 25일에는 인천 SSG 랜더스필드에서 'W CONCEPT DAY'를 개최해 다양한 관중 참여형 이벤트를 진행했고, '랜더스 플래그십 스토어'에서 컬렉션 대표 상품인 베이스볼 저지 한정 수량 판매에 들어갔다.

◇'2026 신한 SOL KBO 올스타전' 어센틱 유니폼. 사진제공=프로-스펙스

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프로-스펙스는 최근 잠실야구장에서 열린 마지막 올스타전을 기념하는 '2026 신한 SOL KBO 올스타전' 어센틱 유니폼을 제작했다. 한정 제작된 스페셜 에디션으로 넥과 소매 라인 및 드림·나눔 팀 로고에는 잠실야구장 특유의 원형 구조를 반영했고, 팀 컬러에는 낮과 밤의 하늘색을 담았다. 유니폼 뒷면 목 부분에는 잠실야구장을 상징하는 사이니지 패치를, 앞면 좌측 하단에는 잠실야구장의 개장·폐장 연도와 올스타전 개최일을 함께 새겨 넣었다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com