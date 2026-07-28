최근 살아난 모터를 주목하라…6·48·8번 상승세 뚜렷

미사리경정장에서 선수들이 반환점을 돌며 치열한 경합을 벌이고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경정에서 모터는 승부를 좌우하는 핵심 변수다. 같은 선수라도 어떤 모터를 배정받느냐에 따라 경기력이 크게 달라질 수 있어 전문가와 팬들이 가장 먼저 확인하는 요소로 꼽힌다.

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모터 기력을 판단하는 대표 지표는 평균 착순점이다. 다만 현재 사용 중인 신형 모터가 2024년 5월 도입된 이후 2년 넘게 운용되면서 성능 변화가 나타나고 있어, 누적 착순점뿐 아니라 최근 경기력을 함께 살펴보는 것이 중요해졌다. 특히 최근 9경주 착순점은 현재 모터 컨디션을 가장 잘 보여주는 지표로 평가된다. 여기에 해당 모터를 배정받은 선수들의 실제 성적까지 함께 분석하면 경쟁력을 보다 정확하게 가늠할 수 있다.

최근 가장 가파른 상승세를 보이는 모터는 6번이다. 30회차 기준 누적 착순점은 5.49점이지만 최근 9경주 착순점은 9.11점으로 크게 뛰었다. 후반기 들어 이수빈(16기)이 2전 전승을 거뒀고, 류해광(7기)은 우승 2회와 3착 1회를 기록했다. 이어 심상철(7기)은 6번 모터를 배정받아 3연승을 달리며 반등에 성공했다. 안정적인 선회 능력과 뛰어난 직선 가속력이 강점으로 꼽힌다.

미사리 경정장에서 선수들이 최고의 기량을 선보이기 위해 모터보트를 정비하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

48번 모터도 상승세가 뚜렷하다. 누적 착순점은 5.25점이지만 최근 9경주 착순점은 8.44점까지 올랐다. 전두식(8기)이 우승 1회와 2착 2회, 안지민(6기)이 우승 2회와 2착 1회, 김도휘(13기)는 4착 한 차례를 제외하고 우승 1회와 2착 1회를 기록하며 꾸준한 성적을 냈다. 안정적인 직선 성능과 꾸준한 출력이 장점으로 평가된다.

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8번 모터는 최근 가장 큰 변화를 보인 사례다. 누적 착순점은 5.26점 수준이지만 최근 9경주 착순점은 8.22점으로 상승했다. 5월 실시된 부품 정비 이후 성능이 크게 개선됐다는 평가다. 김민천(2기)이 3경주 연속 입상으로 상승세를 알렸고, 주은석(5기)은 2승과 함께 2·3착을 각각 한 차례씩 기록했다. 이후 김민길(8기)이 3경주 연속 입상했고, 김도휘도 2연승을 거두며 상승세를 이어갔다.

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임병준 경정 예상지 '쾌속정' 팀장은 "18번, 59번, 77번, 110번 모터도 최근 상승세를 보이는 주목할 만한 모터"라며 "기존 최상급으로 평가받는 109번, 10번, 65번, 19번 모터와 함께 최근 기세가 좋은 모터들의 흐름까지 종합적으로 분석하면 경주 예측의 정확도를 더욱 높일 수 있다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com