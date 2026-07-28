변기보다 더러운 집안 물건 '10가지'…"대장균군 최고 15배 더 검출"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 집에서 가장 세균이 많은 곳은 화장실 변기가 아니라 주방이라는 연구 결과가 나왔다.

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특히 설거지용 수세미와 행주, 싱크대 등 음식 조리와 관련된 공간에서 대장균군과 곰팡이, 효모 등 각종 미생물이 가장 많이 검출된 것으로 나타났다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 미국 공중보건·시험인증기관 NSF 인터내셔널 연구진이 22가구를 대상으로 가정에서 자주 사용하는 물건 30종의 표면을 멸균 면봉으로 채취해 세균과 효모, 곰팡이 등을 분석했다.

그 결과 대장균군은 설거지용 수세미와 행주의 75% 이상에서 검출됐다. 대장균군은 살모넬라균과 대장균 등을 포함하는 세균군으로, 분변 오염 가능성을 나타내는 대표적인 지표다.

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이어 주방 싱크대는 45%, 조리대는 32%, 도마는 18%에서 대장균군이 확인됐다. 연구진은 씻지 않은 채소와 과일, 생고기와 가금류, 화장실 이용 후 손을 제대로 씻지 않는 습관, 반려동물 등이 주요 오염 원인으로 작용할 수 있다고 설명했다.

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또한 화장실에서는 칫솔꽂이의 27%, 수도꼭지의 9%에서 대장균군이 검출됐으며, 변기 시트에서는 단 5%만 검출됐다.

효모와 곰팡이 역시 주방에서 가장 많이 발견됐다. 수세미와 행주의 86%에서 효모와 곰팡이가 검출됐고, 커피머신 물통은 50%였다. 컴퓨터 키보드에서는 68%, 칫솔꽂이에서는 64%에서 효모와 곰팡이가 확인됐다.

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포도상구균은 조사 대상 가구의 5% 이상에서 검출됐으며, 반려동물 장난감이 23%로 가장 높았고 수세미와 행주가 18%로 뒤를 이었다.

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이에 비해 변기 시트에서는 효모와 곰팡이가 27%, 포도상구균은 5%만 검출돼 많은 사람이 매일 사용하는 생활용품보다 오히려 상대적으로 깨끗한 것으로 나타났다.

연구진은 따뜻하고 습한 환경이 세균 번식에 최적의 조건을 제공한다고 설명했다. 수세미와 커피머신 물통처럼 물기가 자주 남는 곳은 미생물이 증식하기 쉽지만, 열쇠나 동전처럼 차갑고 건조한 표면에서는 상대적으로 생존이 어렵다는 것이다.

연구진은 "칫솔꽂이는 어둡고 습한 데다 자주 청소하지 않아 세균이 번식하기 좋은 환경"이라며 "식사 중에도 자주 사용하는 컴퓨터 키보드 역시 정기적으로 소독하지 않으면 세균이 쉽게 쌓일 수 있다"고 말했다.

다만 연구진은 화장실이 완전히 안전한 공간이라는 의미는 아니라고 강조했다. 실제로 2014년 대학 캠퍼스 공중화장실을 조사한 연구에서는 변기 시트와 비누 디스펜서, 화장실 바닥 등에서 포도상구균과 인유두종바이러스(HPV), 헤르페스바이러스, 대장균 등이 검출된 바 있다.

연구진은 아울러 "사람은 원래 다양한 세균과 함께 살아가는 존재"라며 "일부는 질병을 일으킬 가능성이 있지만 대부분은 인체와 공존하는 미생물로, 건강한 사람에게 즉각적인 위험을 초래하는 경우는 많지 않다"고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com