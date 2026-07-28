한국인 많이 찾는 여행지인데…HIV 신규 감염 절반이 '15~24세'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 한국인 여행객이 많이 찾는 곳 중 하나인 태국 치앙마이에서 AIDS(후천성면역결핍증)로 진행될 수 있는 'HIV(인체면역결핍바이러스)' 감염이 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다. 특히 신규 감염자의 절반가량이 15~24세 청소년 및 청년층인 것으로 집계돼 충격을 주고 있다.

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더 타이거 등 현지 매체들에 따르면 태국 치앙마이주 공중보건국은 현재 치앙마이의 HIV 감염자는 약 2만 3900명으로 집계됐다고 밝혔다. 매년 약 700명의 신규 감염자가 발생하고 있다. 하루 평균 2명꼴이다.

보건당국은 생활방식과 성문화 변화로 인해 청소년과 대학생, 직장인들이 주요 위험군으로 떠오르고 있다고 분석했다.

특히 신규 HIV 감염자의 49%가 15~24세 연령대에서 발생한 것으로 조사됐다. 당국은 성 행동 양상의 변화와 HIV 예방에 대한 이해 부족, 청소년 친화적인 의료서비스 접근성 부족 등이 감염 증가의 주요 원인으로 작용한 것으로 보고 있다.

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또한 25~49세는 사회활동과 성적 접촉 기회가 상대적으로 많은 점이 영향을 미친 것으로 보건당국은 분석했다.

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치앙마이 보건당국은 디지털 플랫폼의 확산도 감염 위험을 높이는 요인으로 지목했다.

특히 남성과 성관계를 갖는 남성 가운데 61.9%가 데이팅 앱을 통해 새로운 성 파트너를 만나는 것으로 나타났으며, 이 과정에서 HIV뿐 아니라 엠폭스(Mpox) 등 다른 성매개감염병(STD) 전파 위험도 함께 커지고 있다고 설명했다.

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보건당국은 감염 확산을 막기 위해 디지털 플랫폼을 활용한 HIV 예방 교육을 강화하고, 청소년 친화형 의료서비스를 확대하는 한편 HIV 감염인에 대한 사회적 낙인을 줄이는 정책도 추진할 계획이다.

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한편 태국 보건당국 자료에 따르면 지난해 태국 전국에서 새롭게 HIV 진단을 받은 사람은 1만 3357명으로 누적 감염자는 약 54만 7000명에 달했다. 이 가운데 신규 감염자의 35%가 15~24세였다. 당국은 감염의 96% 이상이 보호받지 않은 성접촉과 관련된 것으로 분석했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com