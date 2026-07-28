"돈 어디 있어? 죽었으면 좋겠다"…치매 노인 학대한 간병인 징역 3개월

사진출처=WNS,더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국에서 간병인이 81세 치매 노인에게 폭언과 협박을 퍼붓고 돈의 행방을 추궁하는 장면이 집안 CCTV에 포착돼 충격을 주고 있다.

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법원은 이 간병인에게 징역 3개월을 선고했지만, 피해자 가족은 형량이 지나치게 가볍다며 항소에 나섰다.

더 선 등 현지 매체들에 따르면 영국 스완지 크라운법원은 치매를 앓고 있는 여성 노인 A씨(81)를 학대한 혐의로 기소된 간병인 루이스 해리스(42)에게 징역 3개월을 선고했다.

법정에서 공개된 영상에는 방에서 A씨의 가슴을 해리스가 팔로 누르며 "돈이 어디 있느냐"고 다그치는 모습이 담겼다. 피해자가 "아프다"고 호소하자 해리스는 "상관없다. 돈이 어디 있느냐"고 소리친 것으로 전해졌다.

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또한 영상에는 해리스가 "당신이 잠든 채 죽어버렸으면 좋겠다. 끔찍한 노인" 등 폭언을 퍼붓는 장면도 담겨 공분을 샀다.

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판사는 "고령자는 존중과 존엄, 인간적인 대우를 받을 권리가 있다"며 "피고인은 피해자의 복지를 철저히 외면한 채 비정하고 잔인한 행동을 했다"고 질타했다.

검찰은 당시 A씨가 침대에 누운 채 죽음을 두려워할 정도로 극심한 공포를 느꼈다고 지적했다.

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아울러 공개된 영상에는 해리스가 주방에서 대형 식칼을 휘두르며 집안을 어지럽히는 모습도 담겼다. 신고를 받고 출동한 경찰은 문을 강제로 열고 들어갔으며, 해리스는 바닥에 쓰러진 채 발견됐다.

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법정에서 해리스는 노인 학대 혐의와 재물손괴 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

피해 노인의 딸은 가족이 오랫동안 이웃으로 지내며 신뢰했던 해리스를 어머니의 간병인으로 처음 맡겼지만, 외출 후 보안카메라를 통해 믿기 어려운 장면을 목격했다고 주장했다.

그녀는 "해리스는 18세부터 간병인으로 일했고 치매 환자 돌봄과 이동 보조 교육까지 모두 받은 사람이었다"며 "어떻게 이런 행동을 할 수 있었는지 지금도 이해할 수 없다"고 말했다.

그러면서 피해 가족은 강도미수 혐의가 적용되지 않은 점에 대해 강하게 반발했다. 딸은 "어머니의 가슴을 누른 채 '돈이 어디 있느냐'고 협박하는 장면이 분명히 있었는데도 물리적 폭행으로 인정되지 않은 것이 믿기 어렵다"고 강조했다.

이어 "판사 역시 양형 기준 때문에 더 무거운 형을 선고하지 못한 것처럼 보였다"며 "실제로 복역 기간은 한 달 남짓에 불과한데, 어머니는 지금도 혼자 있을 수 없을 정도로 심한 외상 후 스트레스에 시달리고 있다"고 호소했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com