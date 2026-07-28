'블랙핑크X다마고치'부터 '이즈나X프랑스루브르바게트'까지…롯데백화점, K팝 걸그룹 협업 팝업스토어 잇단 오픈

◇'블랙핑크X다마고치 '팝업스토어 포스터. 이미지 제공=롯데백화점

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롯데백화점이 K팝 걸그룹 협업 팝업스토어 팝업스토어를 잇따라 선보인다.

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우선 7월 30일(목)부터 8월 5일(수)까지 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 진행되는 '블랙핑크X다마고치' 팝업에서는 글로벌 아티스트 '블랙핑크(BLACKPINK)'의 IP(지식재산권)를 활용한 컬래버 굿즈 28종을 선보인다.

지수, 제니, 로제, 리사 등 '블랙핑크' 멤버 4명의 캐릭터를 담은 한정판 다마고치와 인형 키링이 대표 상품으로 꼽힌다. '블랙핑크 오리지널 다마고치'를 비롯해 모자, 티셔츠, 가방 등 다양한 굿즈 상품이 공개된다. 특히 '블랙핑크' 멤버들의 캐릭터를 담은 인형 키링은 잠실 팝업에서만 단독으로 만나볼 수 있다. 8종의 키링이 랜덤으로 들어있는 '플러쉬 키체인 블라인드 박스'를 한정 판매한다. 아울러 사전에 온라인을 통해 공개된 디자인 외에도 4종의 '스페셜 인형 키링'이 숨겨져 있어, 재미와 함께 소장 가치를 더할 예정이다.

체험형 콘텐츠도 풍성하다. 당일 구매 고객을 대상으로 '블랙핑크 X 다마고치' 한정판 포토카드를 선착순으로 증정하고, 컬래버 캐릭터와 함께 추억을 남길 수 있는 사진 부스 등 다양한 즐길거리를 마련했다.

◇롯데백화점 잠실점 지하 1층 더크라운에서 진행 중인 이즈나와 프랑스루브르바게트 협업 팝업에서 고객들이 상품을 담고 있다. 사진제공=롯데백화점

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또한 걸그룹 '이즈나(izna)'와 프리미엄 베이커리 브랜드 '프랑스루브르바게트'가 협업한 '이즈나 아틀리에 (izna's Atelier)' 팝업스토어도 오는 8월 12일까지 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 지하 1층 '더크라운'에서 진행된다.

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빵에 진심인 걸그룹 '이즈나' 멤버들의 취향과 개성을 담은 한정 메뉴들을 최초로 선보이는 이번 팝업스토어는 멤버들의 별명을 활용해 먹는 재미를 더한 콜라보 전용 상품 등 총 7종을 마련했다. 마이의 크로와상 '겉만 보지 마이상', 방지민의 칠리 소금빵 '찌금빵', 코코의 크림치즈 단팥빵 '코냥이 앙빵' 등이 대표 상품으로, 멤버별 취향을 반영한 베이커리와 '이즈나 쿠키'를 만나볼 수 있다. 한정 메뉴가 모두 포함된 '이즈나 아틀리에 세트 (izna's Atelier Set)' 구매 시, 랜덤 포토카드 12종 중 2종을 랜덤으로 증정한다.

최윤석 롯데백화점 콘텐츠부문장은 "키덜트 트렌드에 글로벌 아티스트 IP를 접목해, 2030 팬덤부터 외국인 관광객까지 폭넓은 고객층이 즐길 수 있는 팝업을 준비했다"며, "앞으로도 색다른 즐거움을 선사할 수 있는 IP 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com