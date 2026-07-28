[지금 지자체에서는] 구미시, 공무원 이색 아이디어로 골목상권 활기 외

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○구미시가 공무원의 이색 아이디어를 활용해 골목상권에 활기를 불어넣고 있다고 28일 밝혔다. 지역 상점에서의 구매 영수증을 제시하면 파크골프장을 편리하게 이용할 수 있는 '영수증 입장제'가 대표적이다.

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구미시에 따르면 영수증 입장제는 관외 이용객이 지역 음식점·숙박업소 또는 관광기념품을 구매한 5만 원 이상 영수증을 제출하면 예약 없이 파크골프장을 이용할 수 있는 서비스로, 지난해 5월부터 시행 중이다. 이용일 하루 전부터 당일까지 사용한 영수증을 1팀(최대 4명) 기준으로 제출하면 예약 절차 없이 이용할 수 있다.

구미시는 288홀과 공인구장 3곳을 포함해 총 9개소의 파크골프장을 갖추고 있다. 그동안 관외 이용객은 구장별 하루 15개 팀만 예약할 수 있어 성수기마다 예약 경쟁이 치열했다. 구미시는 관외 이용객의 예약 경쟁이 치열하다는 점에 착안해 관외 이용객 수를 늘리는 동시에 지역 소비를 유도할 수 있는 아이디어를 냈다. 아이디어를 실행에 옮긴 이후 성과는 뚜렷하게 나타났다. 지난해 5월부터 읍·면 지역 파크골프장 5곳에서 시범 운영한 결과 월평균 960명이 영수증을 제출해 이용했고, 인근 식당 소비가 월평균 1200만 원에 달했다.

구미시는 올해 5월부터는 영수증 입장제를 장애인파크골프장을 제외한 동 지역 구장까지 확대해 총 8개소로 운영을 확대했다. 확대 운영 한 달 만에 월평균 이용객은 1920명으로 2배가량 늘었고, 지역 소비 규모도 월평균 2500만 원에 달하는 등 가시적인 성과를 거뒀다.

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김장호 구미시장은 "지역 상권에 실질적인 도움이 되는 아이디어를 지속적으로 발굴하고 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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○ 해남군이 민선 9기 군정 목표인 '에너지 넘치는 대한민국 농어촌수도 해남' 실현을 위한 청사진을 공개했다.

28일 해남군에 따르면 지난 27일 5대 분야 15개 전략, 98개 공약에 대한 실현 가능성을 검토하고 세부 실천 계획 수립을 위한 첫 보고회를 개최했다. 보고회에서는 부서별 공약 사업과 주요 현안을 점검하고, 민선 9기 공약의 실행력을 높이기 위한 다양한 의견이 공유됐다.

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주요 공약 사업은 농업 인공지능 전환(AX) 플랫폼 구축, 지역특산물 기반 기능성 K-푸드 산업 육성, 솔라시도 RE100·인공지능(AI) 산업거점 조성, 해남형 재생에너지 이익공유제, 온실가스 감축인지 예산제 도입, 지방도 806호선 도로망 조기 완성, 고령친화도시 조성, 홀몸 어르신 가구 잔고장 출장수리 서비스 운영, 생활밀착형 정원 확충, 해남공고 마이스터고 전환 추진 등이 포함됐다.

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해남군은 8월 진행되는 2차 보고회에서 회의 결과를 바탕으로 보완 사항을 반영해 과제별 세부 실천계획을 확정하고, 최종 공약을 마련할 계획이다.

해남군은 "공약사업을 점검하고 실행력을 높여 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

◇예천군 주민 주도형 맛고을길 축제학교 참가자들이 마지막 교육과정인 선진지(경주) 견학을 마치고 기념사진을 찍고 있는 모습.

○ 예천군이 최근 주민 주도형 '맛고을길 축제학교'를 성료했다고 밝혔다. 하반기에는 맛고을길 일원에서 맛과 문화를 더한 주민 주도형 축제도 추가로 개최할 예정이다.

28일 예천군에 따르면 예천군 도시재생지원센터와 예천문화관광재단은 지난 27일 경주 황남시장과 황리단길 일원에서 진행한 선진지 견학을 끝으로 '맛고을길 축제학교' 과정의 막을 내렸다. 맛고을길 축제학교는 예천군과 예천군 도시재생지원센터가 도시재생 주민역량 강화 사업의 일환으로 주관해 단샘어울림센터 2층 회의실에서 상인과 주민 20여 명을 대상으로 총 5회에 걸쳐 진행됐다. 참여자들은 지역 상권 활성화를 위한 자원 발굴, 축제 아이디어 도출, 공간 활용 전략 등 실무 중심의 교육을 받았다. 마지막 일정으로 진행된 경주 선진지 견학에서는 문화와 관광을 접목해 상권에 활력을 더한 사례를 살펴보고, 현장 전문가와 함께 맛고을길에 접목할 요소와 운영 방향을 논의했다 .예천문화관광재단은 교육과정에서 도출된 아이디어를 바탕으로 축제 기획에 관심 있는 주민·상인들과 함께 하반기 맛고을길 일원에서 맛과 문화가 더해진 주민 주도형 축제를 개최할 계획이다.

예천문화관광재단 관계자는 "아이디어가 실제 축제로 이어질 수 있도록 현장 의견을 충실히 반영하고, 맛고을길만의 특색을 살린 축제를 준비하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com