"신장이 3개라고?" 희귀 선천성 기형, 평소 허리 통증 호소

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[스포츠조선 장종호 기자] 평소 허리와 옆구리 통증을 겪던 중국 대학생이 병원 검사에서 신장이 3개인 선천성 기형을 진단받아 수술을 받은 사연이 알려졌다.

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차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 산시성 시안에 거주하는 21세 남성은 평소 오른쪽 복부와 허리 부위에 간헐적인 통증을 느껴왔다.

학교 건강검진 과정에서 오른쪽 신장이 2개인 것으로 확인됐고, 정밀검사에서는 모두 3개의 신장을 가지고 있는 것으로 밝혀졌다.

담당 의료진은 환자가 '중복신장(duplicated kidney)'이라는 선천성 발달 이상을 갖고 있었다고 설명했다. 일반적으로 좌우 각각 1개씩 모두 2개의 신장을 가지고 있지만, 이 환자는 오른쪽에 상부 중복신장이 추가로 존재했다.

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의사에 따르면 추가로 존재한 신장은 요관 하부가 막히면서 소변이 제대로 배출되지 못해 수신증이 발생했고, 장기간 기능을 잃은 상태였다.

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의료진은 기능을 상실한 중복신장을 제거하는 수술을 시행했으며, 현재 수술은 성공적으로 마무리된 것으로 전해졌다.

중복신장은 드문 선천성 요로기형 가운데 하나다. 대부분 증상이 없어 우연히 발견되는 경우가 많지만, 요관 폐쇄나 역류, 반복적인 요로감염, 수신증 등이 발생하면 통증이나 신장 기능 저하로 이어질 수 있어 적절한 치료가 필요하다.

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의사는 신장 건강을 위해 ▲소변을 오래 참지 말 것 ▲충분한 수분을 섭취할 것 ▲임의로 약물을 복용하지 말 것을 당부했다. 특히 일부 약물은 신독성을 일으켜 신장 기능을 손상시킬 수 있는 만큼 반드시 의사의 처방에 따라 복용해야 한다고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com