5m 깊이 맨홀 추락한 아내, "혼자 둘 수 없어" 남편도 내려가

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 아내가 깊이 5m에 달하는 하수도 맨홀에 추락하자, 걱정한 남편이 직접 밑으로 내려가 함께 갇히는 일이 벌어졌다.

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두 사람은 신고를 받고 출동한 소방대원들에 의해 무사히 구조됐다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 15일 저녁 중국 산둥성에 사는 부부는 매미를 잡기 위해 풀숲을 돌아다녔다.

여름철 매미는 산둥성의 대표적인 계절 음식으로 꼽힌다.

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당시 비가 내린 뒤라 풀은 젖어 있었고 주변도 어두웠다. 그러던 중 아내는 풀숲에 가려져 있던 깊이 약 5m의 하수도 맨홀에 빠졌다. 추락 충격으로 몸을 제대로 움직일 수 없는 상태가 됐다.

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아내가 크게 다친 모습을 본 남편은 구조를 기다리는 동안 혼자 두는 것이 위험하다고 판단해 직접 맨홀 안으로 내려갔다. 두 사람은 휴대전화를 이용해 소방당국에 구조를 요청했다.

현장에 도착한 소방대원들은 맨홀 내부가 매우 어둡고 습해 구조가 쉽지 않은 상황이었다고 설명했다.

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소방대원 한 명이 맨홀 안으로 내려가 아내에게 구조 장비를 착용시킨 뒤 동료들과 함께 끌어올렸고, 남편은 구조 장비를 이용해 스스로 지상으로 올라왔다.

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소방당국은 아내가 부상을 입기는 했지만 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

사연이 알려지자 네티즌들은 "남편이 아내를 정말 사랑하는 것 같다", "남편이 맨홀 안으로 들어가기보다 밖에서 구조대가 위치를 빨리 찾도록 안내하는 것이 더 나았을 것", "이 부부가 앞으로도 계속 매미를 잡으러 다닐지 궁금하다" 등 다양한 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com