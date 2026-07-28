"8월 박재범 월드투어 서울 공연, 현대카드 회원 '선예매' 혜택"

이미지 제공=현대카드

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박재범이 현대카드 공연 문화 브랜드 'Loved by Hyundai Card'의 다섯번째 주인공으로 나선다.

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'Loved by Hyundai Card'는 '슈퍼콘서트' '컬처프로젝트' '슈퍼매치' 등 다양한 문화 마케팅을 진행해 온 현대카드가 다양한 장르의 공연을 선별해 현대카드 회원만을 위한 '선예매 특권'을 제공하는 차별화된 공연 문화 브랜드다. 보통 아티스트들의 팬클럽에 제공되던 '선예매' 혜택을 Loved by Hyundai Card를 통해 현대카드 회원에게도 제공하는 것이다.

오는 8월 29일과 30일 서울 잠실실내체육관에서 열리는 박재범의 공연 <2026 JAY PARK WORLD TOUR 'SERENADES & BODY ROLLS' IN SEOUL : THE REPLAY>도 Loved By Hyundai Card를 통해 소개된다. 이번 공연은 오는 9월 남미에서 시작되는 월드 투어를 앞두고 진행되는 국내 단독 공연이다. 현대카드 회원은 일반 예매(8월 3일)보다 사흘 빠른 오는 31일 오후 8시부터 멜론티켓에서 선예매할 수 있다.

앞서 박재범은 지난해 5월 월드 투어 'SERENADES & BODY ROLLS'의 첫 도시인 서울 공연을 통해 Loved By Hyundai Card의 시작을 함께한 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com