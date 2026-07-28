SK매직, 방문관리 전문가 '멤버스 케어'...경력단절 여성, 육아맘 위한 새로운 경제활동 기회 주목

제공=SK인텔릭스

Advertisement

Advertisement

SK매직의 방문관리 전문가 '멤버스 케어(MC)'가 경력단절 여성과 육아와 경제활동을 병행하려는 육아맘 등 다양한 라이프스타일을 가진 이들에게 새로운 경제활동 기회로 주목받고 있다.

Advertisement

멤버스 케어는 고객 방문 일정을 스스로 조율할 수 있는 유연한 활동 환경이 가장 큰 장점이다.

자녀의 등·하교 시간에 맞춰 일정을 계획하거나 개인의 생활 패턴에 맞게 활동 시간을 조정할 수 있어 일과 가정의 균형을 원하는 이들에게 적합한 직무로 평가받고 있다.

멤버스 케어는 단순한 제품 관리 인력을 넘어 고객의 건강하고 편리한 일상을 함께 관리하는 웰니스 라이프스타일 컨설턴트 역할을 수행한다.

Advertisement

정수기와 공기청정기 등 고객이 사용하는 제품의 정기 필터 교체와 점검, 위생 관리 등 전문적인 케어 서비스를 제공하는 것은 물론, 고객의 생활 패턴과 사용 환경을 고려한 맞춤형 상담도 지원한다.

Advertisement

성과에 따른 다양한 수익 창출 기회도 마련되어 있다.

정기적인 제품 관리 서비스와 고객 컨설팅을 기반으로 세일즈가 연계되는 구조를 갖추고 있어 활동 실적에 따라 다양한 수수료를 추가로 받을 수 있다.

Advertisement

SK매직은 동종업계 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 활동 지원 프로그램도 운영하고 있다.

Advertisement

업무 수행에 필요한 보험 가입을 지원하며, 우수 활동자 및 장기 활동자 시상, 각종 프로모션 포상 등을 통해 활동 의욕을 높이고 있다.

또한 경조사 지원과 명절, 생일 선물 제공 등 다양한 복지 제도를 마련해 활동 만족도를 높이고 있다.

장기적인 성장을 위한 체계적인 지원 프로그램으로 6개월 및 12개월 이상 지속 활동자를 대상으로 활동 실적과 서비스 품질을 종합 평가해 우수 MC를 선발하고 있으며, 희망자에 한해 지국팀장, 지국장, 총국장, 조직장 등 리더로 성장할 수 있는 프로그램을 운영한다.

조직장에게는 학자금 지원과 복지포인트, 4대 보험, 퇴직금 등 추가 복지 혜택도 지원해 장기적인 커리어를 이어갈 수 있도록 돕고 있다.

SK매직 관계자는 "멤버스 케어(MC)는 단순 방문관리 직군을 넘어 고객의 건강하고 편리한 생활을 함께 관리하는 라이프스타일 전문 컨설턴트로 역할이 확대되고 있다"며 "특히 육아와 일을 병행하려는 경력단절여성과 유연한 활동 환경을 원하는 육아맘 등 다양한 라이프스타일을 가진 이들에게 새로운 성장의 기회가 되고있다"고 말했다.