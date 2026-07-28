"집값 손해 봤다"며 황당 복수…천장·침대 밑에 죽은 닭 숨겨

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 집을 너무 싸게 팔았다고 생각한 전 주인이 몰래 집 안 곳곳에 닭 사체를 숨긴 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

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차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 안후이성 허페이시에 있는 주택을 구입한 여성 양씨는 입주 후 집 안 곳곳에서 여러 마리의 죽은 닭을 발견했다며 전 집주인을 경찰에 신고했다.

양씨는 지난 5월 11일 부동산 중개업체를 통해 해당 주택을 매입했다.

매매계약서에는 기존 가전제품을 모두 집 안에 남겨두기로 명시돼 있었다. 그런데 전 집주인은 계약 이후 "집을 너무 싸게 팔았다"며 가전제품을 임의로 반출하려 했다.

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이에 양씨가 계약 위반이라며 매입을 거부하자 전 집주인은 결국 가전제품을 다시 돌려놓았다.

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이달 초 집 열쇠를 받아 처음 집 안으로 들어간 양씨는 심한 악취를 맡았다. 처음엔 리모델링 공사 때문에 발생한 냄새라고 여겼다.

청소를 하던 양씨는 천장에서 붉은빛이 도는 액체가 계속 떨어지는 것을 발견했고, 이상함을 느껴 천장 마감재를 뜯어보니 내부에서 죽은 닭 한 마리가 나왔다.

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이후 추가로 집 안을 살피는 과정에서 천장 조명 내부와 침대 매트리스 아래에서도 죽은 닭 사체가 잇따라 발견됐다.

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양씨는 "집을 싸게 넘겼다고 불만을 품은 전 집주인이 고의로 벌인 일"이라고 주장하며, 곧바로 경찰에 신고했다.

하지만 전 집주인은 관련 사실을 부인하며 조사에 적극적으로 응하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

해당 거래를 중개한 부동산 업체는 "매수인의 권익을 끝까지 보호할 것"이라며 "손해를 봤다고 생각했다면 애초에 집을 팔지 말았어야 했다. 매매를 마친 뒤 이런 행동을 한 것은 이해하기 어렵다"고 밝혔다.

경찰은 사건 경위와 사체가 숨겨진 시점, 고의성 여부 등을 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com