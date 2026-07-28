태풍에 침대째 날아간 6살 아이 '기적 생환'…"천운이었다"

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 태풍이 몰고 온 강풍에 6살 아이가 침대째 집 밖으로 날려 가는 아찔한 사고가 발생했다.

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다행히 아이는 큰 부상을 입지 않았으며, 스스로 집으로 돌아왔다.

소후닷컴 등 중국 매체들에 따르면 지난 25일 광둥성 선전시 룽강구의 한 주택에 강풍이 불어닥치면서 집 문이 열렸다.

당시 광둥성에는 태풍 '노을(중국명 홍샤)'의 영향으로 강한 바람이 불고 있었다.

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실내로 들어온 바람은 6살 소녀가 누워 있던 유아용 침대를 그대로 밀어내 집 밖으로 날려 버렸다.

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CCTV 영상을 보면 침대는 집 마당을 거쳐 도로 옆 풀밭으로 날아갔고, 아이도 함께 밖으로 튕겨 나갔다.

가족들이 급히 밖으로 뛰쳐나가 딸을 찾으려던 순간, 아이는 스스로 몸을 일으켜 집 안으로 뛰어 돌아왔다.

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가족은 "당시를 떠올리면 지금도 아찔하다"며 가슴을 쓸어내렸다.

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소식을 접한 네티즌들은 "아이의 대응이 놀랍다", "태풍 속 기적 같은 일", "정말 천운이었다" 등의 반응이 이어졌다.

당국은 태풍이나 강풍이 불 때에는 실내에 있더라도 문과 창문을 철저히 점검하고, 특히 어린아이들이 창문이나 출입문 근처에 혼자 머물지 않도록 각별히 주의해야 한다고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com